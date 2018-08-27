هفتمین مدرسه مغز و شناخت برای دانش آموزان پسر برگزار می شود

​به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز هفتمین مدرسه تابستانه دانش‌آموزی مغز و شناخت را با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، ۱۰ الی ۱۵ شهریور ۹۷ برگزار می‌کند.

این مدرسه با هدف ارتقای توانمندی‌های دانش آموزان برتر سراسر کشور با مباحث مطرح در علوم اعصاب پایه و شناختی، نقشه‌برداری مغز و یادگیری مهارت‌های عمومی موردنیاز در پژوهش از جمله روش‌های طرح مسئله، نوشتن پروپوزال، درست کردن پوستر و نحوه ارائه مطلب در این حوزه برگزار می‌شود.

مدرسه تابستانه مغز که ویژه دانش آموزان پسر پایه اول و دوم متوسطه سراسر کشور است با حضور اساتید برجسته علوم اعصاب و شناختی دانشگاه‌های برتر دایر می شود و فعالیت‌های گروهی و عملی در حوزه بافت‌شناسی دستگاه عصبی، آناتومی دستگاه عصبی، شیوه‌های پژوهش در علوم اعصاب، فیزیولوژی، الکتروفیزیولوژی، نقشه‌برداری مغز، هوش مصنوعی، حس و ادراک، حافظه و یادگیری، راهکارهای ارتقای عملکردهای شناختی، جنبه‌های شناختی بیماری‌های روان‌پزشکی و نورولوژی، بازی‌های شناختی، پایه‌های عصبی آگاهی، تیم‌سازی با رویکرد نوروساینس اجرایی می شود.

درنهایت در جهت سنجش کیفیت اثربخشی این مدرسه تابستانه ارزشیابی‌هایی به‌صورت عملی از دانش‌آموزان به عمل خواهد آمد و گواهی معتبر از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و انجمن علوم اعصاب ایران به آنان ارائه خواهد شد.