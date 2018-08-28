تصحیح مسیر قبلی دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی در چهاردهمین همایش سراسری معاونان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در تبریز با بیان اینکه قصد داریم طرح تحول دانشگاه آزاد را از استان آذربایجان شرقی شروع کنیم،

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های خواجه‌نصیرالدین طوسی در زمان حکومت هولاکوخان، رصدخانه مراغه با پیشرفته‌ترین امکانات و کتابخانه مخصوص آن ساخته شد که نشان از جایگاه علمی آذربایجان دارد.

وی با اشاره به اینکه سلطان محمود غازان‌خان از نخستین کسانی بود که در دوره ایلخانی به اسلام روی آورد، افزود: به همت سلطان محمود غازان‌خان، مدرسه شنب‌غازانی در تبریز تشکیل شد که محل تربیت علما و دانشمندان بود.

وی از مجموعه تاریخی و علمی ربع‌رشیدی، به عنوان اولین شهرک دانشگاهی دنیا نام برد و گفت: دانشگاه ربع رشیدی در زمان هولاکوخان تشکیل شد که ۴۰۰ استاد و حدود ۷ هزار شاگرد را جای داده بود و علاوه بر دانشگاه ربع رشیدی، ۴ هزار موقوفه از سطح کشور و نیز موقوفه‌هایی خارج از کشور را داشت.

ولایتی ادامه داد: بیمارستان ربع رشیدی از جمله مجهزترین بیمارستان‌های آن عصر بود که داروهای آن‌را از موقوفه‌های خود در کشورهایی مانند هند و سوریه تهیه کرده و نیز برای بیمارانی که توان پرداخت هزینه دارو را نداشتند، داروی رایگان ارائه می‌داد.

وی اعلام کرد: با تکیه بر این سوابق درخشان آذربایجان در حوزه احیای علم، قصد داریم طرح تحول دانشگاه آزاد که توسط دکتر مقدم‌فر ارائه شد را از این استان شروع کنیم.

وی رسیدن به کیفیت را آغاز تحول دانست و با بیان اینکه همه مدیران ارشد دانشگاه در رشته خود استاد تمام هستند، خاطرنشان کرد: با یک مجموعه مدیریت عالی مواجه هستیم که در جای دیگری این تعداد افراد باسواد و صاحب نظر که بر راس امور باشند، سراغ نداریم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دکتر رهبر زحمات زیادی کشیدند و مانند دوی امدادی باید مشعل را به نفر تازه نفس‌تری بدهیم.

وی خروج از روزمرگی، شروع پژوهش و ابداع و رسیدن به درجه اجتهاد در حوزه تخصصی را آغازگر تحول دانست و گفت: باید دانشگاه آزاد در تولید علم سرآمد شود و ارجاع به مقالات اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد که در رشته خود صاحب نظر هستند افزایش یابد.

ولایتی با بیان اینکه وضعیت فرهنگی دانشگاه آزاد بهتر شده ولی آنچه انتظار داشتیم هنوز محقق نشده است، تاکید کرد: دانشجویانی که از خانواده تحویل می‌گیریم، اگر معتقدتر نمی‌شوند، نباید سست اعتقادتر شوند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برخی از اساتید در دانشگاه برای دانشجویان چنان القا می‌کنند که هرچه علم بوده متعلق به غرب بوده و ایرانی‌ها و اسلام امانت دار بودند، اظهار داشت: قبله گاه علمی آنها واشنگتن و کمبریج و هاروارد است.

ولایتی با بیان اینکه دانشگاه‌های غربی شق‌القمر نمی کنند، گفت: بسیاری از افرادی که در اروپا و آمریکا مراتب علمی بالا دارند از کشورهای دیگر به ویژه از هند و ایران و سایر کشورها هستند.

وی با اشاره به اینکه در علوم تجربی و ریاضی حرف‌های زیادی برای گفتن در ایران داریم، گفت: منشاء علوم انسانی حوزه‌های علمیه است و برای تحول در علوم انسانی باید به همکاری حوزه و علمیه اهمیت بدهیم و از تجربیات غرب و شرق استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه باید به صورت دائمی در حال تحول باشد، ادامه داد: همه مدیران ما به خاطر پایبندی به ارزش‌های اسلام و انقلاب است که در این مسند هستند و با این انگیزه روی کار آمده اند و با حضور در دانشگاه آزاد دغدغه‌های انقلاب را پیگیری می‌کنند.

ولایتی گفت: دانشگاه آزاد باید تقویت کننده ارزش‌های اسلامی و ایرانی باشد و باید کتابی تالیف شود که به دانشجو هویت بخشد.