استاندار تهران طرح های عمرانی فرهنگی و ورزشی پردیس را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با هفته دولت، سوله اورژانس هوایی پردیس صبح سه شنبه و با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، مرتضی حیدری فرماندار پردیس و جمعی از مدیران شهرستانی و استانی افتتاح شد.

اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی برای سوله اورژانس هوایی پردیس

شهردار پردیس در آیین افتتاح این سوله مدیریت بحران گفت: اورژانس هوایی شهر پردیس در یک سوله ۴۵۰ متر مربعی واقع در در فاز ۸ شهرستان پردیس و با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

کوروش گلریز گفت: این پایگاه اورژانس شامل پد هلی کوپتر و سوله های متعدد اورژانس زمینی و ستاد مدیریت بحران شهرداری پردیس می شود، که بخشی از آن سال گذشته افتتاح شد و سوله بالگرد و بخش سوخت رسانی و محل استقرار خلبانان در سال جاری افتتاح شد.

وی افزود: عملیات اجرایی این سوله از سال ۹۶ شروع و در سال ۹۷ پایان یافت و پد هلی کوپتر به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع به بهره برداری رسید.

رییس اورژانس تهران در خصوص این سوله به خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش جمعیت و وسعت شهرستان پردیس و فقدان بیمارستان در این شهرستان، باید تمام حادثه دیدگان و بیماران به بیمارستان های تهران منتقل شوند.

پیمان صابریان اضافه کرد: به همین دلیل نیاز به اورژانس هوایی به شدت دراین شهرستان احساس می شود و مدت ها بود، که در حال رایزنی برای اجرای این پایگاه اورژانس هوایی بودیم، که بحمدالله به همت اورژانس تهران، فرمانداری و شهرداری پردیس امروز شاهد افتتاح این مرکز بودیم.

افتتاح ایستگاه آتش نشانی در فاز ۱۱ پردیس

افتتاح آتش نشانی فاز ۱۱ پردیس در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۳۴۰ و زیربنای ۹۷۵ متر مربع در یک طبقه ساختمان اداری بتنی و آشیانه اسکلت فلزی و با اعتبار هزینه ۱۸ میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی بود، که صبح امروز و با حضور محمدحسین مقیمی به بهره برداری رسید.

عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۵ شروع شده بود.

شهردار پردیس در مراسم افتتاح ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی پردیس در فاز ۱۱ این شهر طی سخنانی ضمن تبریک هفته دولت و عید غدیر خم گفت: حدود ۹۰۰ برج بلند مرتبه در فاز ۱۱ پردیس واقع است، که یکی از دغدغه های شهرداری و شورای شهر پردیس تامین ایمنی این فاز از نظر آتش نشانی بود، که خرید ۲ نردبان هیدرولیک ۴۲ و ۵۶ متری در این ایستگاه و ۱۸ پرسنل آتش نشان اقدامی برای رفع این دغدغه بود.

گلریز گفت: این ایستگاه کاملا و به صورت مدرن تجهیز شده و آماده خدمت رسانی است، دو دستگاه خودرو پیشرفته آتش نشانی با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال، که دارای قابلیت اجرای عملیات اطفای حریق در سازه های بلند مرتبه است، نیز در این ایستگاه استقرار یافته است.

بر اساس این گزارش، پس از افتتاح این ایستگاه، مانور عملیات امدادرسانی آتش نشانی فاز ۱۱ با حضور استاندار تهران انجام شد.

افتتاح مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی آب شرب پردیس

افتتاح پروژه مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شماره ۸ پردیس برای تامین آب شرب بهداشتی و مورد نیاز مردم این شهرستان دیگر پروژه ای بود، که صبح امروز و هم زمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

فرماندار پردیس در حاشیه افتتاح این مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی طی سخنانی در جمع خبرنگاران هدف از احداث این مخزن را تامین آب شرب فاز ۵ شهر پردیس و منطقه « خرمدشت» دانست و گفت: ساخت این مخزن بتنی۱۰ هزار متر مکعبی همراه با دیوار سنگی، محوطه ساختمان کلر زنی و محوطه سازی با ساختمان نگهبانی از سال ۹۴ آغاز شده بود.

مرتضی حیدری گفت: اعتبار ساخت این مرکز ۵ میلیارد تومان است.

ساختمان شرکت آب و فاضلاب شهر پردیس نیز امروز به بهره برداری رسید.

به گفته مسئولین اجرایی این شرکت، هدف از ساخت این ساختمان استقرار واحدهای مختلف امور آب و فاضلاب شهر پردیس در یک واحد بوده است.

این ساختمان با مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع در ۴ طبقه و اسکلت بتونی با اعتباری حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بنا شده است.

همچنین ۳ واحد رسیدگی به حوادث و امداد رسانی در بخش های آب و فاضلاب در شهر پردیس نیز امروز در زمینی با مساحت ۶۰۰ متر مربع و با اعتبار ۶۶۰ میلیون تومان کلنگ زنی شد، که به گفته مسئولان طرح قرار است، تا سال ۹۹ به بهره برداری برسد.

افتتاح زمین چمن مصنوعی شهر پردیس

زمین فوتبال چمن مصنوعی شهر پردیس پروژه دیگری بود، که با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیون ریال توسط اداره ورزش و جوانان در پردیس و با حضور استاندار افتتاح شد.

افتتاح فاز اول بوستان «نورالشهدا» پردیس

همچنین در این سفر استاندار تهران، بوستان فاز اول « نورالشهدا» پردیس با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال نیز به بهره برداری رسید.

شهردار پردیس در این مراسم طی سخنانی گفت: این بوستان در ۱۴ هکتار زمین برپا می شود، که امروز شاهد افتتاح فاز اول آن هستیم.

کوروش گلریز گفت: در فاز اول علاوه بر مقبره شهدا و بخشی از زمین بوستان، پارکینگ، دسترسی ها و ورودی این بوستان آماده شده است.

وی ادامه داد: این مکان می تواند مرکز تفریحی و فرهنگی خوبی در شهر پردیس باشد و نقش ویژه ای در این زمینه ها ایفا کند.