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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

معاون دریایی سازمان محیط زیست:

نبود تجهیزات دست محیط زیست را برای نظارت بر چینی‌ها بسته است

نبود تجهیزات دست محیط زیست را برای نظارت بر چینی‌ها بسته است

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که سازمان شیلات مسئول مستقیم موضوع صیادان چینی است و این سازمان تجهیزات نظارتی کافی برای این ماجرا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی‌های چینی خلیج فارس را روفتند. هر جانور زنده ای که در آب بود بردند. این عباراتی بود که با حضور کشتی ها و ماهیگیران چینی در خلیج فارس و دریای عمان، شنیده و نوشته می‌شد. دراین میان عده ای از بابت تاثیرات محیط زیستی این ماجرا نگران بودند اما سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که سازمان شیلات مسئول مستقیم این موضوع است و این سازمان تجهیزات نظارتی کافی برای این ماجرا ندارد.

پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع حضور کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرد و با تاکید بر نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: هرگونه نظارت بر فعالیت های ماهیگیری و شیلاتی با سازمان شیلات است و معاونت محیط زیست دریایی نیز در این رابطه همکاریهای لازم را انجام می دهد، اما فعالیت و نظارت هر دو بر عهده سازمان شیلات است.

وی تصریح کرد: سازمان محیط زیست تجهیزات لازم برای نظارت مستقیم در آبهای سرزمینی یا انحصاری اقتصادی را ندارد. البته در زمینه سهمیه و روش های ماهیگیری و ارزیابی ذخایر، تفاهم نامه ای با سازمان شیلات به امضا رسیده که همین موضوع نیز نیازمند تجهیزات و ادوات کافی برای اجرا است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در این زمینه افزود: طبق اعلام سازمان شیلات این موضوع جدید نیست. در واقع این افراد ماهیگیرانی هستند که بر روی کشتی‌هایی با پرچم ایران فعال هستند و برای ایران کار می کنند و قرار است به تدریج با متخصصان و کارکنان ایرانی جایگزین شوند.

کد مطلب 4387806

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