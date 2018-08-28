به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی‌های چینی خلیج فارس را روفتند. هر جانور زنده ای که در آب بود بردند. این عباراتی بود که با حضور کشتی ها و ماهیگیران چینی در خلیج فارس و دریای عمان، شنیده و نوشته می‌شد. دراین میان عده ای از بابت تاثیرات محیط زیستی این ماجرا نگران بودند اما سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که سازمان شیلات مسئول مستقیم این موضوع است و این سازمان تجهیزات نظارتی کافی برای این ماجرا ندارد.

پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع حضور کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرد و با تاکید بر نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: هرگونه نظارت بر فعالیت های ماهیگیری و شیلاتی با سازمان شیلات است و معاونت محیط زیست دریایی نیز در این رابطه همکاریهای لازم را انجام می دهد، اما فعالیت و نظارت هر دو بر عهده سازمان شیلات است.

وی تصریح کرد: سازمان محیط زیست تجهیزات لازم برای نظارت مستقیم در آبهای سرزمینی یا انحصاری اقتصادی را ندارد. البته در زمینه سهمیه و روش های ماهیگیری و ارزیابی ذخایر، تفاهم نامه ای با سازمان شیلات به امضا رسیده که همین موضوع نیز نیازمند تجهیزات و ادوات کافی برای اجرا است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در این زمینه افزود: طبق اعلام سازمان شیلات این موضوع جدید نیست. در واقع این افراد ماهیگیرانی هستند که بر روی کشتی‌هایی با پرچم ایران فعال هستند و برای ایران کار می کنند و قرار است به تدریج با متخصصان و کارکنان ایرانی جایگزین شوند.