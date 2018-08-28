بازگشت ۴ هزار نفر از حجاج به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی درباره آخرین وضعیت اعزام حجاج مدینه بعد به مدینه منوره و بازگشت حجاج به کشورمان اظهار کرد: پروازهای بازگشت به ایران از روز شانزدهم ذی الحجه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تا پایان روز گذشته نزدیک به ۴ هزار نفر از حجاج ایرانی وارد کشورمان شده اند و این روند در روزهای آتی ادامه دارد.

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام زائران مدینه بعد به مدینه نیز با جدیت ادامه دارد، تصریح کرد: خروج از مکه به سمت مدینه از دو روز قبل شروع شده است و تا پایان روز گذشته نیز ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از حجاج کشورمان وارد شهر مدینه شده اند.

به گفته محمدی، خروجی زائران از مکه به مدینه و همچنین به ایران ادامه دارد و روزانه میانگین بین ۳ تا ۴ هزار نفر از جمعیت مکه کاسته می شود که این برنامه در روزهای آتی با سرعت و تعداد بیشتری ادامه می یابد و رفته رفته از جمعیت حجاج ما در شهر مکه مکرمه کاسته خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که حجاج عزیز ما ایام باقیمانده را به سلامت طی کرده و به کشورمان بازگردند.

گفتنی است که امسال بیش از ۸۶ هزار نفر از زائران کشورمان در حج تمتع ۹۷ حضور یافتند.

نخستین گروه حجاج کشورمان روز ۲۷ تیرماه وارد سرزمین وحی شدند و آخرین گروه حجاج نیز ۲۴ شهریور به میهن باز می‌گردند.