سرلشکر موسوی شهادت خلبان «منوچهر فتاحی» را تبریک و تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش طی پیامی، شهادت سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی در سانحه هوایی را خطاب به امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده تبریک و تسلیت گفت.

متن کامل پیام به شرح ذیل است؛

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

از میان مؤمنان مردانی‏ هستند که بر سر عهدی که با خدا عهد بستند صادقانه ایستاده‌اند، بعضی پیمان خود را به آخر بردند( و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

برادر ارجمند: امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

اگر چه، اوج، آرزوی همه خلبانان شجاع است و اوج گیری به جوار قرب الهی و پوشیدن خلعت شهادت جایگاهی است که نصیب شایسته ترین ها خواهد شد، اما از دست دادن این عزیزان برای اینجانب سخت طاقت فرسا و برای همه ما ضایعه ای جبران نشدنی است.

از درگاه خداوند بزرگ، علو درجات همه شهیدان نیروی هوایی و به ویژه آخرین شهید این قافله، سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی را خواستارم و ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده محترم شهید فتاحی و همه همرزمان عزیزم در ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی هوایی الهی، از آستان ارحم الراحمین برای این عزیزان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سید عبدالرحیم موسوی