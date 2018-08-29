به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نعلچگر ملی پوش پیشین استقلال در خصوص دیدار برگشت مقابل السد قطر اظهار داشت: باید بپذیریم که استقلال در بازی رفت پراشتباه ظاهر شد، لذا برای جبران عقب ماندگی باید در زمین حریف بازی با حساب و کتابی نمایش دهد و بتواند دل هواداران را مجددا بدست آورد.

وی اضافه کرد: قطعا کار در دوحه سخت است اما در فوتبال هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد و امیدوارم شفر این بار تفکرات مناسب تری را اتخاذ کند تا استقلال بتواند در قطر به نتیجه مناسبی برسد.

پیش کسوت آبی پوشان در ادامه خاطر نشان ساخت: در بازی رفت نقاط تاریک خطوط سه گانه را همگان دیدند و بطور یقین شفر نیز به این ضعف ها پی برده و در اندیشه این است که این موارد را ترمیم کند ولی آنچه که باید ملکه ذهن یکایک نفرات استقلال باشد این است که آنها دیگر حق اشتباه ندارند. باتوجه به اینکه در تهران ۳ بر یک تن به شکست داده ایم، باید ترتیبی اتخاذ شود که در بازی برگشت ابتدا گل دریافت نکنیم و سپس در مواقع لزوم ضربه کاری را وارد کنیم.

نعلچگر در پایان گفت: استراحت دادن به بازیکنان از سوی شفر کار خوبی بود چون بازیکنان خسته بودند و نیاز مبرم به مرخصی داشتند اما از اینها که بگذریم باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که زمان کافی تا بازی برگشت وجود دارد و شفر می‌تواند از این فرصت نهایت استفاده را ببرد و ضعف های موجود را بر طرف کند. در یک جمله باید بگویم کاردشواری داریم اما اعتقاد دارم اگر استقلالی ها برای بازی برگشت به آب و آتش بزنند و یک لحظه پاپس نکشند، احتمال اینکه بتوانند فرضیه‌ها را برهم بزنند، وجود دارد.