واکنش ایران به وزیر خارجه فرانسه/ برنامه دفاعی قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع روشن و شفاف خود را در خصوص نگرانی های بی مورد و ناشی از برداشت های نادرست و از سر نا آگاهی برخی کشورها اعلام داشته است.

قاسمی تصریح کرد: مذاکرات برجام که به توافقی مستحکم و بین المللی انجامید نشانی از حسن نیت ایران و پایبندی به اصل گفتگو و تلاش در جهت بهره گیری از روش های منطقی و مسالمت آمیز بود که می توانست مبنایی اصولی و خردمندانه برای سنجش میزان حسن نیت و پایبندی کشورهای غربی به تعهدات خود باشد که با خروج یکجانبه یکی از مدعیان غوغا سالار، زیاده جو و زیاده گو و کاستی و کاهلی دیگران، کارنامه غیر قابل قبولی از خود بجای گذاشته اند.

وی در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که از گفتگو و مذاکره هراس و واهمه ای نداشته و ندارد و به آن معتقد است، اما در شرایطی که نتایج آن همه تلاش و کوشش همه جانبه ایران و دیگر قدرت های جهانی با قلدری و از سر زیاده خواهی توسط برخی شرکای وزیر امور خارجه فرانسه به سادگی در برابر عدم توانایی آنان نقض می شود و دولتمردان اروپایی هم بیشتر تاکنون به اعلام مواضع سیاسی و تکرار آنها بسنده کرده و نتوانسته اند در جهت ارائه تضمین های لازم و کافی مورد انتظار اقدام چشمگیری برای حفظ یک توافق بین المللی که به عنوان مهمترین دستاورد دیپلماسی عصر حاضر به شمار می رود، به عمل آورند، به همین دلیل، ضرورت، اعتبار و اعتمادی برای مذاکره آنهم برای موضوعات غیرقابل مذاکره باقی نمی ماند.

سخنگوی وزیر امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه فرانسه می‌داند که در این شرایط و بر اساس تفاهمات انجام شده قبلی، آنان را گزیر و گریزی از انجام تعهدات شان نیست و ایران و ایرانی را نیز تا عدم انجام تمامی تعهدات آنان هیچ گزیری و گریزی از بی اعتمادی به آنان نیست.

قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جهانیان و دولتمردان فرانسه نیز بخوبی می دانند سیاست منطقه ای ایران در راستای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است و اگر چنین مبارزه ای خوشایند برخی کشورها که اساسا تنش زا و بحران سازند، نیست می توانند سیاست های خود را اصلاح کنند.

وی تاکید کرد: در خصوص برنامه موشکی کشور هم مجددا تاکید می کنیم این برنامه دفاعی، بومی و مشروع است و برای حفظ و حراست از کیان کشور و مردم ایران حیاتی است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.