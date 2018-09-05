سازمان تبلیغات اسلامی هیئات مذهبی را نباید رقیب و معین خود ببیند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «عقلانیت انقلابی» با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان هیئات مذهبی شاخص کشور به همت مرکز توسعه فعالیتهای فرهنگی، دینی این سازمان پیش از ظهر امروز در پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی با حضور در این نشست پس از استماع گزارش فعالیت‌ها، انتقادات، پیشنهادات و درددلهای هر یک از مسئولان و نمایندگان هیئات مذهبی شاخص شهرستان‌های مختلف کشور در سخنانی کوتاه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی هیئات مذهبی را نه باید رقیب خود ببیند نه حتی معین خود آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که هیئت‌ها مکتب را پیش ببرند و ما هم خادم هستیم و هر کاری از ما بربیاید با افتخار انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: شما سالهاست که دارید مجاهدت می‌کنید. مهم ترین کار سال و مهم ترین کار عالم همین روضه سیدالشهداست که قرار است به دستان خادمین سیدالشهدا اقامه شود. ما هم با افتخار اعلام می‌کنیم؛ خادمِ خادمین سیدالشهدا هستیم.

وی ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی در شرایط امروز کشور، گفت: همه تلاش دشمن این است که اسلام انقلابی را از رونق بیندازد و مردم ما کوتاه بیایند. دوره پرمخاطره‌ای را داریم پشت سر می‌گذاریم. آینده روشنی ان شا الله پیش روی ماست و اسرائیل تا قبل از ۲۵ سال دیگر از بین خواهد رفت. مردم باید تصمیم بگیرند که بایستند. با ارائه و ترویج اسلام عاشورایی مردم ما که دلداده سیدالشهدا هستند، محکم در مقابل دشمن می‌ایستند.

قمی همچنین با طرح این سوال که چرا رهبر انقلاب تحلیل می‌کنند که انقلاب اسلامی رو به جلو است، تصریح کرد:یک دستگاه محاسباتی و یک نظام عقلانی تحلیلی باید وجود داشته باشد. به تعبیر حضرت آقا در دهه هفتاد که در اوج تهاجم فرهنگی دشمن آمده بود ریشه اسلام را بکند، شهید حججی تربیت شد که سرش را برای دفاع از انقلاب داد. انقلاب شهید حججی‌ها را تربیت می‌کند. ما داریم پیش می‌رویم.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد:امروز اوج جنگ و چکاچک شمشیر این است که این ذهنیتی را که «انقلاب رو به جلو است»، با جوانها به اشتراک بگذاریم. بعد از شهادت حضرت مسلم، سیدالشهدا با چه محاسبه و با چه تحلیلی به راه خود ادامه داد. این دستگاه تحلیلی سید الشهدا و نظام عقلانی عاشورایی را باید به مردم عرضه کنیم.