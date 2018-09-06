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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۵۳

با حضور در حرم مطهر امام راحل(ره) انجام شد؛

تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان های امام راحل

ری- رییس و اعضاء مجلس خبرگان رهبری، با حضور در حرم مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های ایشان تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه، آیت الله احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان رهبری، جمعی از اعضای هیات رئیسه و نمایندگان این مجلس با حضور در حرم امام راحل با آرمان های ایشان تجدید میثاق کردند.

بر اساس این گزارش، پنجمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم خبرگان رهبری روز گذشته با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای قوای قضائیه و مقننه و با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد.

اعضا مجلس خبرگان رهبری، هرسال پس از پایان اجلاس، با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان های ایشان تجدید میثاق می کنند.

شرکت کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه و تقدیم شاخه گل نسبت به مقام امام ادای احترام کردند.

کد مطلب 4395523

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