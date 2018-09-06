به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مفید در چهاردهمین گردهمایی روسای آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی سراسر کشور با اشاره به برنامه‌های حوزه غذا، اظهار کرد: نظارت بر محصولات غذایی از مزرعه تا سفره، موضوع محصولات تراریخته و کنترل آن، باقیمانده سموم در محصولات و نظارت بر فراورده های خام دامی بر عهده اداره غذا سازمان غذا و دارو گذاشته شده است.

وی با اشاره به لزوم توجه به حوزه شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک در مورد محصولات سلامت محور عنوان کرد: در حوزه ارزیابی ریسک با همکاری بخش درمان وزارت بهداشت همکاری هایی برای ایجاد مرکز بیماری های ناشی از غذا آغاز شده است.

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه FDA آمریکا آماری در مورد بیماری های ناشی از غذا در اختیار دارد، توضیح داد: بر اساس آمار منتشر شده این سازمان ۵ هزار نفر در اثر بیماری های ناشی از غذا در آمریکا فوت کرده اند، در حالی که ما تاکنون آمار منسجمی که بتوان بر مبنای آن در حوزه غذا برنامه ریزی و نظارت کرد، در اختیار نداریم.

وی از آغاز طرح رتبه بندی کارخانه های صنایع غذایی نیز خبر داد و گفت: طبق این طرح کارخانه هایی که در گرید A هستند، نیاز به نظارت محدودتری دارند چراکه به برند تبدیل شده و از آزمایشگاه‌ها و کارشناسان زبده ای برخوردار هستند و در شرایط خوبی قرار دارند؛ در این شرایط می توانیم نظارت‌ها را در کارخانه هایی که در گرید پایین‌تر قرار دارند افزایش دهیم.

به گفته وی، ضوابط این طرح در حال تدوین است و دسترسی به امکانات آزمایشگاهی به عنوان امتیاز مثبت در رتبه بندی حساب خواهد شد. بنابراین می توان بر حدود ۱۳ هزار کارخانه تولید مواد غذایی که تحت نظارت سازمان غذا و دارو هستند به صورت هدفمند نظارت بهتری کرد.