معرفی نامزدهای چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان سینمای ایران، امیر حسین شجاعی برای مجموعه عکس های فیلم «اتاق تاریک»، نادر فوقانی برای مجموعه عکس های فیلم «سوء تفاهم»، امید صالحی برای مجموعه عکس های فیلم «درساژ»، سمیه جعفری برای مجموعه عکس های فیلم «کشتی آلان» و حسن هندی برای مجموعه عکس های فیلم «پاسیو» نامزد دریافت تندیس بهترین عکاس سال سینمای ایران شدند.

چهارمین جشن عکاسان سینما به دبیری نیکی کریمی ١٦ شهریور در گالری سلام سام سنتر برگزار می شود. علاقه مندان از١٧ الی٢١ شهریور می توانند ساعت ١٥ تا ٢٠ از نمایشگاه بهترین عکس های سال گذشته سینمای ایران در گالری سلام، بازدید کنند.

چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران با حمایت خانه سینما و مجموعه سام سنتر برگزار می شود.