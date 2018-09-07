تسریع در اجرای توافق های بندر چابهار/احتمال استفاده از روپیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی که به دعوت رسمی نیتین گادکاری به منظور تقویت همکاری های راهبردی میان دو کشور در حوزه حمل و نقل و همچنین تقدیم دعوت نامه رسمی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به نارندرا مودی، نخست وزیر هند برای شرکت در نشست همکاری های آسیا به مدت دو روز به دهلی نو سفر کرده، در دیدار با همتای هندی خود در مورد مهمترین حوزه های همکاری از جمله ضرورت عملیاتی کردن توافق های دو کشور در خصوص توسعه بندر چابهار و حل و فصل کلیه مسائل و مشکلات تکنیکی آنها ظرف یک تا سه ماه آینده و همچنین ضرورت زمینه سازی توسعه همکاری های اقتصادی از طریق روان سازی روابط بانکی و ارائه طرح و مکانیسم های کار آسان با روپیه و ریال میان دو کشور مذاکره کرد.

همچنین قرار شد دو کشور در طول یک ماه تمام این ساز و کارها را با یکدیگر مبادله کنند. طرف هندی متعهد شد تا با تمام نهادهای تجاری و اقتصادی هند مذاکراتی را انجام دهد و تمام مسائل تکنیکی به خصوص در حوزه بانکی را که بر سر راه توسعه همکاری ها و حمل و نقل قرار دارند، برطرف کند.

در ترکیب هیات همراه وزیر راه و شهرسازی ایران، نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیران شرکت راه آهن و سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر بین الملل وزارت راه و نمایندگانی از سفارت ایران در هند و وزارت خارجه حضور داشتند. نظر به آنکه ایران قراردادهای مهمی با بخش راه آهن هند امضا کرده است، اعضای هیات ایرانی در مورد خرید تجهیزات، سوزن و لکوموتیو از هند مذاکرات جداگانه ای را با همتایان هندی خود انجام خواهند داد.

در این دیدار وزیر هندی موافقت کرد که تمام مسائل مربوط به راه آهن را با وزیر راه آهن هند مطرح و نتیجه آن را به ایران اعلام کند.

گادکاری در ارتباط با نقطه ثقل گفت وگوها گفت: هر دو کشور دارای موقعیت بسیار خوبی برای اتصال به سایر مناطق تجاری و مصرفی دنیا هستند. هند یک قطب مهم در شرق آسیا و یک اقتصاد مهم در جنوب آسیا است و از طریق ایران به راحتی می تواند به مناطق آسیای میانه، روسیه و اروپا متصل شود. جایگاه بندر چابهار بسیار راهبردی است و می تواند هند را به افغانستان متصل کند.

بنابراین مهمترین محور گفت وگوهای آخوندی با گادکاری را عملیاتی کردن توافقات در حوزه بندر چابهار و استفاده از کریدور های ترانزیتی عبوری از ایران تشکیل داد.

طرفین در طول این دیدار با ذکر این نکته که مهم ترین جنبه این دیدارها اعلام اراده سیاسی دو کشور برای ادامه روابط است، تاکید کردند که مشکلات تکنیکی را هر چه زودتر مرتفع خواهند کرد.

به زودی هندی ها در بندر چابهار مستقر می شوند

وزیر راه و شهرسازی، پس از دیدار با نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند، تاکید کرد که دو طرف درخصوص پروژه های بسیار زیادی گفت وگو کرده و به توافقات خوبی در زمینه همکاری دوجانبه درباره بندر چابهار دست یافتند.

وی گفت: با توجه به اینکه قرار است هندی ها در فاز اول چابهار مستقر بشوند و در مساله احداث راه آهن چابهار به سمت ایرانشهر و یک پروژه دیگر برای تولید ریل با ذوب آهن اصفهان نیز همکاری کنند، مساله تامین ۲۵۰ لکوموتیو و همچنین سوزن هایی که در خطوط ریلی استفاده می شود نیز با وزیر هندی مورد گفت وگو قرار گرفت.

آخوندی با ذکر اینکه با هدف پیگیری توافقات پیشین به هند سفر کرده است افزود: خوشبختانه در حوزه چابهار روابط هند و ایران یک روند تنظیم شده دارد و توافقاتی نیز در گذشته به امضا رسیده است، در جریان گفت وگوها دو کشور در مورد ایجاد کانال بانکی جهت سرمایه گذاری هندی ها در بندر چابهار به توافق رسیدند و به زودی هندی ها در بندر چابهار مستقر خواهند شد.

وی در توضیح اهداف سفر خود به هند اعلام کرد: در این سفر در مورد بندر چابهار مذاکره کردیم. ایران اعلام کرده است که از سرمایه گذاری هندی ها در بندر چابهار استقبال می کند. در خصوص سایر پروژه ها نیز با طرف هندی مذاکره و قرار شد این پروژه ها هر چه زودتر عملیاتی شوند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امیدواریم دو کشور بتوانند سایر پروژه ها را نیز هرچه زودتر عملیاتی کرده و همکاری های جدیدی در زمینه سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی و همچنین بخش حمل و نقل ریلی داشته باشیم.

وی در مورد برنامه های دومین روز سفر خود به دهلی نو افزود: در کنفرانسی که با موضوع ارتباط با مفهوم حرکت و جابه جایی با حضور نارندرا مودی نخست وزیر هند برگزار می شود، شرکت خواهم کرد. در حاشیه این کنفرانس ملاقاتی را با وزیر بازرگانی هند خواهم داشت تا بتوانم موارد تجاری میان دو کشور را پیگیری کنم.

آخوندی در ارتباط با حجم سرمایه گذاری هند در بندر چابهار توضیح داد که سرمایه گذاری هند در دو مرحله است. اولین مرحله یک سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری و یک خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری است که قرارداد هر دو سرمایه گذاری امضا شده است و می تواند به زودی اجرایی شود. در مورد اختصاص یک خط اعتباری دیگر نیز گفت و گو شده است. کلیات این خط اعتباری در طول سفر ریاست جمهوری به هند مورد توافق قرار گرفت که ارزش آن بیش از ۲ میلیارد دلار است.

وزیر راه و شهر سازی ایران در مورد هیاتی نیز که از ایران همراه وی به هند سفر کرده اند، گفت: تعدادی از مقامات سازمان بنادر و دریانوردی در هند حضور دارند که مساله چابهار را دنبال می کنند. همچنین نمایندگان شرکت راه آهن، قرارداد های ریلی را پیگیری می کنند.

آخوندی که در راس هیاتی در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شده بود در نخستین روز سفر خود به دهلی نو با نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند دیدار و گفت وگو کرد و اعضای هیات همراه نیز جلسات جداگانه ای را با دیگر مقامات هندی برگزار کردند.

به گفته منابع آگاه، پروژه توسعه بندر چابهار که هند در آن مشارکت دارد در مرکز مذاکرات آخوندی با مقامات هندی قرار دارد. تفاهم‌نامه همکاری حمل و نقل ریلی بین ایران و هند، بین آخوندی و گادکاری، ۲۲ دی ماه سال گذشته در دهلی نو به ارزش ۲ میلیارد دلار به امضا رسید.

این تفاهم نامه شامل توسعه راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد دلار، تولید ۲۰۰ لکوموتیو برای قطارهای باری ایران توسط هند و تولید مشترک ریل میان دو کشور است. بر اساس توافق امضا شده میان دو کشور در اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۵، هند با سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری کنترل دو لنگر گاه در فاز اول بندر چابهار را به عهده دارد.

چابهار به عنوان منطقه راهبردی و با موقعیت عالی جغرافیایی از ظرفیت های سرمایه گذاری، تجاری، اقتصادی، ترانزیتی، گردشگری و صنعتی بالایی برخوردار است. این بندر می تواند زمینه دسترسی هند به افغانستان و آسیای میانه بدون نیاز به عبور از پاکستان را برای هندی ها فراهم کند.