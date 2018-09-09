نشست خبری نمایشگاه فرانکفورت با سخنرانی نویسنده سرشناس نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مدیران نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، این رویداد جهانی نشر در نشست خبری افتتاحیه خود که روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه در محل بین‌المللی نمایشگاه برگزار می‌شود، میزبان «چیماماندا آدیچی» نویسنده سرشناس نیجریه‌ای خواهد بود.

آدیچی که در ایران نیز نویسنده‌ای تراز اول و شناخته شده است، با آثاری چون آمریکانا، چیزی دور گردنت حلقه می‌زند، نیمی از خورشید زرد، یک تجربه خصوصی و ... شناخت شده است.

وی دارای مدرک دکتری از دانشگاه پرینستون بوده و برگزیده جایزه ادبی پن نیز به شمار می‌رود و آثار وی نیز به ۳۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

آدیچی که پیش از این دو سخنرانی را در قالب پروژه TED اجرا کرده است، در این نشست خبری درباره حضورش در این نمایشگاه و نیز ایده‌ها و آرزوهایش برای ادبیات و زندگی، سخنرانی خواهد کرد.

این نشست خبری یک روز پیش از افتتاحیه رسمی نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار خواهد شد.

هفتادمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت از ۱۸ تا ۲۲ مهرماه برگزار و جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب غرفه ملی ایران در این رویداد شرکت خواهد داشت.