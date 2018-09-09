واکنش اصفهانیان به تدارک هتل مجلل برای ناظر داوری در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتسال گیتی پسند و آذرخش بندرعباس در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال در شرایطی برگزار شد که خبرهایی مبنی بر اسکان جداگانه ناظر داوری این مسابقه در یکی از هتل های مجلل اصفهان به همراه خانواده اش منتشر شد. همچنین اعلام شد که ناظر داوری به داور مسابقه توصیه هایی انجام داده و قصد دخالت در کار قضاوت این مسابقه را داشته است.

فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران درباره این دو شائبه توضیحات کلی و مختصری را داد. اصفهانیان درباره اسکان این داور با خانواده اش در هتل مجلل گفت: ناظر مسابقه تیم های گیتی پسند اصفهان و آذرخش بندرعباس از هفته هشتم لیگ برتر فوتسال که روز جمعه ۹ شهریورماه در اصفهان برگزار شد به همراه خانواده خود با هزینه شخصی به این شهر رفته بود.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: همچنین تماس تلفنی که با داور مسابقه داشتم، ایشان تاکید کردند هیچگونه توصیه ای از طرف ناظر مسابقه به ایشان نشده بود و به هیچ وجه دخالت در تصمیمات داوران نداشته است.