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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

واکنش اصفهانیان به تدارک هتل مجلل برای ناظر داوری در اصفهان

واکنش اصفهانیان به تدارک هتل مجلل برای ناظر داوری در اصفهان

رئیس کمیته داوران فدراسیون در رابطه با حواشی ایجاد شده برای ناظر بازی دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و آذرخش بندرعباس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتسال گیتی پسند و آذرخش بندرعباس در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال در شرایطی برگزار شد که خبرهایی مبنی بر اسکان جداگانه ناظر داوری این مسابقه در یکی از هتل های مجلل اصفهان به همراه خانواده اش منتشر شد. همچنین اعلام شد که ناظر داوری به داور مسابقه توصیه هایی انجام داده و قصد دخالت در کار قضاوت این مسابقه را داشته است. 

 فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران درباره این دو شائبه توضیحات کلی و مختصری را داد. اصفهانیان درباره اسکان این داور با خانواده اش در هتل مجلل گفت: ناظر مسابقه تیم های گیتی پسند اصفهان و آذرخش بندرعباس از هفته هشتم لیگ برتر فوتسال که روز جمعه ۹ شهریورماه در اصفهان برگزار شد به همراه خانواده خود با هزینه شخصی به این شهر رفته بود.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: همچنین تماس تلفنی که با داور مسابقه داشتم، ایشان تاکید کردند هیچگونه توصیه ای از طرف ناظر مسابقه به ایشان نشده بود و به هیچ وجه دخالت در تصمیمات داوران نداشته است. 

کد مطلب 4398587

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    نظرات

    • وحید IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چرا تابلو بازی در میارید..." من با داور صحبت کردم و داور گفت چنین چیزی نبوده" مانند جوک هست این جمله.. الان چندین سال است که اصفهانی ها چه در فوتبال و چه در فوتسال با این شیوه قهرمان می شوند....

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