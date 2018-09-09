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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

عضو ائتلاف الفتح اعلام کرد؛

دیدگاه مشترک الفتح و سائرون درباره عدم نخست وزیری مجدد العبادی

دیدگاه مشترک الفتح و سائرون درباره عدم نخست وزیری مجدد العبادی

یکی از اعضای ائتلاف الفتح با اشاره به ادامه گفتگو میان سائرون و الفتح درباره تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی از اتفاق نظر هر دو گروه درباره عدم نخست وزیری مجدد العبادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد تودی، فالح الخزعلی نماینده ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری تاکید کرد که گفتگوها با سائرون برای تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی و دولت آتی در جریان است.

وی افزود: نزدیکی زیادی میان سائرون و الفتح درباره عدم نخست وزیری مجدد حیدر العبادی نخست وزیر کنونی قرار وجود دارد و هر دو بر شکست دولت کنونی در خدمت به عراق و ملت آن ایمان دارند.

الخزعلی تاکید کرد: گفتگوها میان سائرون و الفتح جریان دارد و باید به سطح عالی برای اعلام فراکسیون بزرگ برای تشکیل دولت آینده و حل مشکلات و رنجهای عراقی ها در بصره و دیگر استانها برسد. 

از سوی دیگر جوان احسان رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق گفت: ملحق شدن اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق قبل از ۱۵ سپتامبر جاری که موعد برپایی نشست مجلس است، مشخص خواهد شد.

کد مطلب 4398699

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