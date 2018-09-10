به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه دوشنبه در نشست مسئولان و مردم شهرستان نی‌ریز اظهار داشت: کمبود قیر به مشکل بسیاری از استان‌های کشور تبدیل‌شده است که پیگیری می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه در کشور دنبال عمران و آبادانی هستند اما آبادانی کشور به این نیست که چهار طرح اجرا شود. آبادانی وقتی انجام می‌شود که اقتصاد دست مردم بوده و دولت تسهیل‌کننده باشد.

وی افزود: در مملکت ما رهبری وجود دارد و این افتخاری بوده که رأس کشور ولایت‌فقیه است و ایشان روی امور توجه دارند.

۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور

لاریجانی در ادامه گفت: وقتی ۹۰ درصد بودجه جاری است دیگر جای عمرانی نیست، کشور ما باید با یک‌چهارم حجم نیروهای اداری کنونی اداره شود؛ قبول کنیم اقتصاد کشور وقتی سازنده است که دست مردم باشد و دولت جاهایی بخش خصوصی را حمایت کند.

وی افزود: حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور است و باید به بخش خصوصی واگذار شود درحالی‌که برخی اداره‌ها نمی‌خواهند این موضوع اتفاق بیفتد و باید این امر انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کلان کشور تا تصورات ما از اداره کشور تغییر نکند امور پیش نرفته و اقتصاد زاینده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه سختگیری‌هایی که می‌کنند به ملت فشار می‌آید، تأکید کرد: وقتی توافق هسته‌ای را قبول کردیم برای این بود که به دنبال اقدام دشمن، فشار به مردم نیاید.

عملیات روانی دشمن برای مضطرب کردن مردم

لاریجانی با اعلام اینکه امروز دشمن در حال انجام عملیات روانی برای مضطرب کردن مردم است، ادامه داد: دشمنان هدفشان از بین بردن استقلال و امنیت کشور است و این فشار برای این است که مردم را به هم بریزند؛ در جنوب شرق و شمال غرب ایران در حال توطئه‌چینی و اقدام تروریستی برای بر هم زدن امنیت هستند.

فکر می‌کنند با تحریم‌ها می‌توانند مردم را به‌زانو دربیاورند، اما اشتباه می‌کنند و این باعث اتحاد ملت می‌شود رئیس مجلس بااین‌وجود عنوان کرد: نمی‌فهمند ملت مقتدر است؛ فکر می‌کنند با تحریم‌ها می‌توانند مردم را به‌زانو دربیاورند، اما اشتباه می‌کنند و این باعث اتحاد ملت می‌شود.

وی تأکید کرد: این‌قدر تبلیغات را زیاد می‌کنند که ذهن‌ها متفرق شود اما نمی‌دانند امروز ایران الگو است.

لاریجانی تصریح کرد: دشمنان هرچند روز تحریم جدید برای کشورهای مختلف ازجمله روسیه دارند، ایران کشور متمدن و ریشه‌داری است و روی پای خود ایستاده است، بنابراین در این شرایط باید همه به دنبال هم‌افزایی باشند، فضاهای شک و گمان کشور را ناتوان می‌کند و باید اتحاد داشته باشیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه باید امروز از توان نیروهای جوان در کشور استفاده کرد و به دنبال کارآفرینی بود، افزود: ایران دارای امنیت کامل است و باید قدر شرایط را دانست.