تنهایی و افسردگی بحران جوانان غربی

مجید ابهری آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد بحران تنهایی میان جوانان غربی گفت: درحال حاضر شاهد شیوع بحران تنهایی و افسردگی میان جوانان غربی هستیم.

ابهری ادامه داد: دور شدن از معیارها و ارزش‌های انسانی و معنوی فرد را از هویت اصلی خود دور و به سمت مادیات و تنهایی می‌برد.

وی تنهایی را عامل بروز معضلات اجتماعی دانست و تصریح کرد: تنها شدن جوانان و دوری از جامعه، بروز معضلاتی ازجمله خودکشی، افسردگی و اعتیاد را به‌دنبال خواهد داشت.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه تمایل به تشکیل خانواده در میان جوانان غربی بسیار کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: با روی آوردن جوانان غربی به انزوا و دوری از جامعه، به‌تبع خانواده‌ها نیز به سمت تک فرزندی، تک نفره شدن و زندگی با حیوانات به جای ازدواج روی آورده‌اند.

وی توضیح داد: از سوی دیگر شیوع تنهایی و انزوای اجتماعی موجب منسوخ شدن ازدواج میان جوانان غربی و جایگزینی ازدواج سیاه یا زندگی دوستانه به‌جای تشکیل خانواده و فرزند پروری شده است.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه روی‌آوردن به مشروبات الکلی، اعتیاد و افسردگی نتیجه انزوای اجتماعی در جوانان غربی است، اظهار داشت: جوانان غربی دچار تنهایی و فرورفتن در پیله زندگی فردی شده‌اند. این امر موجب روی‌آوردن آن‌ها به غذای فست‌فود و زندگی ماشینی شده است.

ابهری با بیان اینکه تنهایی در میان سالمندان غربی نیز شیوع پیدا کرده است، گفت: بسیاری از سالمندان در خانه خود فوت می‌کنند اما تا چند روز کسی از مرگ آن‌ها مطلع نمی‌شود. گذاشتن والدین در خانه‌های سالمندان نیز مصداق دیگر تنهایی سالمندان غربی است.

وی اضافه کرد: تنهایی در غرب منجر به تشکیل وزارت تنهایی شد، این وزارتخانه نمایندگان خود را به خانه افراد سالمند می‌فرستد تا کارهای آن‌ها را انجام دهند. به‌عبارتی وظایفی که فرزندان باید انجام دهند و فرهنگ غربی آن را تغییر داده را وزارت تنهایی انجام می‌دهد.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه تنهایی میان جوانان کشور نیز افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه جوانان کشور به‌جای تقلید از پیشرفت‌های علمی غرب، فرهنگ غلط غربی را تقلید می‌کنند.

ابهری ادامه داد: افزایش آمار افسردگی در جوانان ایرانی، روی آوردن به اینترنت و فضای مجازی و دوری از جامعه نتایج تقلید کورکورانه از زندگی ماشینی غربی است که در کشور رخ داده است.

وی با بیان اینکه جوانان با پیروی از فرهنگ بیگانه غرب، فرهنگ ملی و اسلامی خود را از یاد خواهند برد خاطرنشان کرد: در اسلام تاکید شده فرد باید از حال ۴۰ همسایه اطراف خود مطلع باشد این درحالی است که تعالیم غربی برعکس این موضوع است.

ابهری به لزوم توجه مسئولین و والدین به جوانان و عدم تقلید آن‌ها از نسخه‌های غربی تاکید کرد و گفت: درصورت غفلت و رها کردن جوانان، شاهد غرق شدن آن‌ها در فضای مجازی، تنهایی و افسردگی خواهیم بود. ‌