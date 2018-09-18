«اهل ماتم» به حمایت بیشتری احتیاج داشت/ تغییر ذائقه مخاطبان

محسن شریفیان گردآورنده مجموعه پژوهشی «اهل ماتم» به عنوان اولین مجموعه صوتی - تالیفی موسیقی نواحی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا تمایلی برای اجرای زنده این اثر در ایام سوگواری محرم و صفر ندارد، توضیح داد: من چندین بار همراه با سایر همکارانم برنامه هایی را در چارچوب آیین های سوگواری منطقه بوشهر در تهران برگزار کردم زیرا به عنوان یک پژوهشگر علاقه مند بودم بخشی از زیبایی فرهنگ بوشهر را به مخاطبان معرفی کنم، اما برای اجرای دوباره چنین آثاری که مجموعه «اهل ماتم» نیز جزوی از آنهاست نکاتی وجود دارد که باید قبل از اجرای این کارها به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: ما قبل از اجرای چنین برنامه هایی باید به این نکته توجه داشته باشیم که نظر و ذائقه مردم درباره آثار موسیقایی محرم در حال تغییر است پس لازم است یک هنرمند به این تغییرات توجه کند. در همین سال ها می بینیم که سلیقه و ذائقه در زمینه آیین های عزاداری به شدت تغییر کرده و گمان این وجود دارد که بخشی از مردم دیگر تمایلی به شنیدن آثار اصیل نداشته باشند به همین جهت من هم تصمیم گرفتم با رویکرد دیگری به اجرای این آثار بپردازم.
وی همچنین گفت: وقتی حمایت چندانی از پروژه هایی چون «اهل ماتم» نمی شود نه من و نه هنرمند دیگری هم حاضر نمی شود بدون حمایت وارد چنین عرصه ای شود.
این نوازنده و آهنگساز در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: مجموعه پژوهشی «اهل ماتم» در زمان خود اولین مجموعه تالیفی – صوتی بود که در حوزه موسیقی نواحی ایران به مخاطبان ارایه شد و من برای انتشار آن سختی های زیادی را طی کردم البته می دانم اگر امروز می خواستم چنین اثری را منتشر کنم با مشکلات بیشتری مواجه می شدم زیرا تصور می کنم حمایت چندانی از این آثاری آیینی انجام نمی گیرد وقتی هم این حمایت وجود نداشته باشد ناشری هم حاضر به حمایت نیست. این حمایت هم فقط حمایت مالی نیست، بلکه در این چارچوب حمایت های معنوی هستند که می توان مورد توجه بیشتر قرار دارد.
شریفیان در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: اجرای زنده چنین آثاری که ریشه در آیین های کهن فرهنگ مردم این سرزمین دارد نیازمند پشتیبانی است که من تصور می کنم فعلا شرایط آن مهیا نیست اما من و بسیاری از همکارانم در گوشه گوشه این سرزمین در این سال ها نهایت تلاش خود را انجام داده ایم تا در کنار سایر فعالیت های خود در عرصه موسیقی به سهم خود این گونه آیین ها را زنده نگه داریم اما گویا تغییر رویکرد مردم به آیین های عزاداری و نبود حمایت ها باعث شده که این بخش در مهجوریت باقی بماند.
مجموعه پژوهشی - موسیقایی «اهل ماتم» با پژوهش و گردآوری محسن شریفیان چند سال پیش توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
در توضیح این مجموعه آمده است: «موسیقی سوگواری در بوشهر از نظر تنوع و کثرت ملودی، بخش اعظم موسیقی این منطقه را شامل میشود این نوع موسیقی از نظر تعلق ملودی و مضمون، با آیینهای مذهب شیعه پیوند یافته است. موسیقی سوگواری نسبت به دیگر فرمهای موسیقی محلی بوشهر کمتر تغییر کرده است از این رو حفظ و معرفی آن امری ضروری بهنظر می رسد.
بندر بوشهر حوزهاصلی این پژوهش از نظر تاریخی سابقهای بسیار کهن و درخشان دارد. این منطقه یکی از مراکز مهم و قدیمی تمدن و فرهنگ ایران زمین بهشمار میرود. براساس تحقیقات و مطالعات انجامشده، قدمت تمدن این استان بهویژه شهر بوشهر، دستکم به پنج تا شش هزار سال میرسد. زبان رایج مردم بوشهر فارسی است که با لهجههای مخصوص به خود صحبت میکنند. لهجه محلی بوشهر با لهجههای لُری فارسی و سیوندی ارتباط دارد و از نفوذ لهجههای شبانکارهای قدیم نیز دور نمانده است»
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