امکان حضور اساتید صدا و سیما در حوزه علوم اسلامی فراهم می شود

حجت الاسلام علی معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های حوزه علوم اسلامی هنر و رسانه دانشگاه صدا و سیما گفت: دانشگاه صدا و سیما تعداد محدودی دانشجو جذب می کند بنابراین، حوزه علوم اسلامی دانشگاه ۱۵ درصد این دانشجویان را جذب می کند.

وی ادامه داد: ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاه از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد، تعدادی دانشجو جذب شده‌اند، فرایند بعدی ثبت نام، از اول مهر ماه سال جاری از دانشجویان جدید الورود آغاز می شود و تا ۱۵ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر حوزه علوم اسلامی هنر و رسانه دانشگاه صدا و سیما افزود: بنابراین کلاس های دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاه از نیمه دوم مهر ماه آغاز می شود یک سری دانشجویان از قبل جذب شده بودند یک تعدادی هم با جدید الورودها جذب می شوند.

وی ادامه داد: حوزه های علوم اسلامی می توانند ۲۰ درصد معرفت جویان خود را از دانشجویان دیگر دانشگاه جذب کنند که حوزه علوم اسلامی دانشگاه صدا و سیما نیز تعدادی از معرفت جویان خود را از دانشگاه های دیگر جذب کرده است.

حجت الاسلام معتمدی افزود: برای برگزاری کلاس های حوزه علوم اسلامی برای اساتید دانشگاه نیز برنامه ریزی شده است که در صورت تصویب شورای آموزشی و فرهنگی دانشگاه عملیاتی می شود.

وی درباره دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاه صداو سیما نیز توضیح داد: یک تعداد از درس هایی که ما ارائه می کنیم دروس تخصصی خود دانشجویان رسانه بوده و باید ارائه شود، مانند رسانه دینی، اخلاقی که در رسانه تعبیه می شود، فقه رسانه و برخی از سرفصل هایی که باب اندیشه ورزی را برای دانشجویان باز می کند. به عنوان مثال دانشجویان ما حکمت متعالیه و همچنین حکمت الاشراق را باید بدانند چون با متونی در برنامه سازی مواجه می شوند که به این سرفصل ها نیاز دارند برای همین دروسی که معرفت جویان حوزه ما طی می کنند مقداری بیشتر از دیگر حوزه های علوم اسلامی است.