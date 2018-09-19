جمیل راتب بازیگر «لورنس عربستان» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع مصری، خبر درگذشت جمیل راتب بازیگر مطرح مصری-فرانسوی سینما توسط وکیل این بازیگر در روز چهارشنبه ۱۹ سپتامبر اعلام شد. قرار است مراسم تشییع جنازه این بازیگر مطرح که محبوتیش از مرزهای جغرافیایی کشور مصر نیز فراتر رفته بود بعد از ظهر امروز در مسجد الازهر برگزار شود.

راتب ۲۸ نوامبر ۱۹۲۶ در قاهره پایتخت کشور مصر بدنیا آمد. وی حدود ۶۵ سال در عرصه سینما و تلویزیون در مصر و فرانسه فعالیت داشت. او که عشق و علاقه‌اش به بازیگری از دیدن تئاترهای فرانسوی ایجاد شده بود پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاهی در فرانسه برای اولین بار در سال ۱۹۴۵ در فیلم «من شرقی هستم» نقش آفرینی کرد. از فیلم‌های مهم این بازیگر می‌توان به «وداع بناپارت» ساخته یوسف شاهین، «تا پایان شب» ساخته ژرار بلان اشاره کرد.

با این حال بی شک مهم ترین دستاورد زندگی راتب در سینمای جهان به فیلم «لورنس عربستان» شاهکار دیوید لین بر می گردد. راتب در این فیلم در نقش مجید بازی کرده است. جالب است بدانیم به دلیل عدم تسلط کافی راتب به زبان انگلیسی در آن زمان صدای او در فیلم توسط رابرت‌ ریه‌تی بازیگر انگلیسی دوبله شد.

جمیل راتب در طول دوران بازیگریش جوایز و نشان های متعددی از کشور های مصر و فرانسه دریافت کرد که نشان شوالیه لژیون دونور از کشور فرانسه یکی از این افتخارات است.