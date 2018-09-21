جهاد با دشمن عزت اجتماعی به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: معرفت همراه با تقوا تنها راه تشخیص حق از باطل است.



امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به ضرورت زندگی عزتمندانه بیان کرد: قرآن کریم در آیات نورانی متعددی به صراحت اشاره می کند که عزت و ذلت انسان ها تنها در دست پروردگار یکتا است‌.



نوفرستی ادامه داد: زندگی عزتمندانه آنقدر حائز اهمیت است که از امیرالمومنین علی(ع) نقل شده که گره گشایی از امور شخصی و همچنین در کمک به دیگران باید همراه با حفظ عزت و کرامت انسانی باشد.



وی افزود: یکی از عواملی که عزت انسان را از بین می برد این است که برای رفع مشکلات خودمان چشم به کمک دیگران داشته باشیم که این مهم در عرصه زندگی اجتماعی و بین المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



امام جمعه موقت بیرجند گفت: از این جهت رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان می دارند که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نباید امید به آمریکا و کشورهای اروپایی و غربی داشته باشیم‌ و از توانمندی های داخلی غفلت کنیم.



نوفرستی با اشاره به اینکه زندگی عزتمندانه درس عاشورا است، اظهار کرد: امام حسین(ع) مکرر بیان می داشتند که مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت و تسلیم در برابر ظالمان و ستمگرانه است.



وی بیان کرد: بر اساس فرهنگ دینی و حدیث نقل شده از حضرت فاطمه(س) یکی از علل زمینه ساز عزت اجتماعی جهاد است که مردم ایران در سال های دفاع مقدس آن را به خوبی درک کردند.



امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: امروز اگر عزت و اقتدار در عرصه بین المللی داریم به واسطه خون شهدای گرانقدر است.



نوفرستی یادآور شد: امروز صحنه جهاد متفاوت شده و باید در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و رسانه ای تلاش مجاهدانه داشته باشیم که این مهم جز با شناسایی توطئه های دشمن و استکبار جهانی محقق نمی شود.