به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه جامعه برای اینکه حرکت و پویایی داشته باشد و مشکلات را پشتسر بگذارد نیاز به امید دارد، اظهار داشت: اگر امید در جامعه نباشد مشکلات مضاعف دیده میشود و راهحلها برای عبور از مشکلات دیده نمیشود و احساس یأس و سرخوردگی جامعه را فرا میگیرد.
وی افزود: شیطان بزرگ آمریکا و وابستگان او در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی سعی دارند با تولید پیامهایی در جامعه ما ایجاد یأس کنند و به گونهای هم عمل میکنند که مردم ما فکر کنند تعدادی از افراد جامعه خودمان دست به این کار زدهاند؛ در حالی که در شبکههای ماهوارهای آنها حتی یک خبر هم دیده نمیشود که حاوی یأس، تفرقه و جدایی نباشد.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ظاهراً یک راه بیشتر برای ایجاد امید در جامعه وجود ندارد و آن راه مقاومت است. اگر ما برنامهای برای مقاومت داشته باشیم و مسئولینی داشته باشیم که اهل مقاومت باشند و از ایدئولوژی مقاومت خبردار باشیم و در دانشگاههای ما مقاومت تئوریزه شده باشد، قطعاً در چنین شرایطی امید خواهیم داشت و اگر خداوند بخواهد در برابر ابلیس امید بدهد، فقط با استقامت و مقاومت امید خواهد داد.
پناهیان تصریح کرد: شهدای عرصه مقاومت در سطح منطقه فرهنگ مقاومت را تقویت کردند و به عنوان مثال در روز تشییع پیکر شهید حججی در یک روز غیرتعطیل، دو میلیون نفر با اشتیاق در تشییع پیکر این شهید حضور یافتند و این یعنی مقاومت فرهنگی ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: نظام آموزش و پرورش ما کمترین تأثیر را در تقویت فرهنگ مقاومت دارد؛ شیوه تعلیم آموزش دین و شیوه تعلیم آموزش تاریخ در آموزش و پرورش برای دانشآموزان بسیار ضعیف است و لازم است مسئولان این وزارتخانه فکری برای این مسئله کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: میزان امید جامعه برای حل مشکلات، کاملاً وابسته به این است که سیاسیون و مدیران کشور چقدر اهل استقامت هستند. وقتی یک نماینده مجلس بیانیهای را میخواند که ما در سالهای بعد از انقلاب هر چه استقامت کردهایم، اشتباه بوده و دیگران را به عدم استقامت در مقابل دیگر کشورها دعوت میکند و دشمن را به جهان تعبیر میکند و میگوید ما در مقابل جهان رفتارمان چگونه بوده، این فرد تولید یأس میکند. آیا این نماینده مجلس از دانش و از عقل به قدر کافی برخوردار است که تاریخ پرحماسه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال میبرد؟
پناهیان افزود: اگر یک شخصیت سیاسی بگوید ما با کوتاه آمدن در مقابل دشمن میتوانیم حقمان را بگیریم، این سرچشمه یأس است. خداوند متعال قطعاً ملتی را که مسئولان سیاسیاش اهل استقامت نباشند زمین خواهد زد و باید برای آن ملت دل سوزاند. حتماً نمایندهای که ۴۰ سال مقاومت مردم را محکوم میکند، باید از مردم عذرخواهی کند.
وی تاکید کرد: اگر سیاسیون از رفراندوم حرف بزنند یعنی جامعه به بنبست رسیده، رفراندوم برای زمانی است که جامعه به بنبست رسیده باشد و بخواهیم بازی را به هم بزنیم و بازی خراب شده را از نو شروع کنیم. در حالی که بسیاری از بندهای قانون اساسی هنوز درست اجرا نشده دولت و مجلس هنوز نتوانستهاند سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را به خوبی اجرا کنند. اگر همین کارهای عادی خودمان را انجام دهیم بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد برای افزایش امید و انگیزه مردم اظهار داشت: قرار بود اخیرا طرح مبارزه با فساد در مجلس تصویب شود، اما یکباره توسط یک باند سیاسی از دستور کار مجلس خارج شد. قرار بود با این طرح بسیاری از رانتخواریهایی که میتوان جرم تلقی کرد، جرم تلقی شود و جلوی رانتخواری گرفته شود که متأسفانه مجلس نه تنها آن را تصویب نکرد، بلکه از دستور کار هم خارج کرد.
وی تاکید کرد: پیروزی در جنگ اقتصادی به این معناست که اقتصاد مقاومتی اجرایی شود و اجرای آن افزایش پیدا کند و اقتصاد مقاومتی هم با جلوگیری از رانتخواریها تحقق می یابد.
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