دشمن با جنگ روانی سعی در تضعیف اجتماع میلیونی اربعین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با بیان اینکه تحلیل عوامل زمینه ساز حادثه عاشورا مایه عبرت جامعه اسلامی و نظام دینی است اظهار داشت: عبرت آموزی از حادثه عاشورا به این معناست که انسان همواره تاریخ عاشورا را مطالعه کند و درس ها، پیام‌های آن را استخراج کنند و جامعه امروز خود را با آن مقایسه کند تا بداند در چه وضعیتی قرار دارد و از عوامل زمینه ساز حادثه کربلا عبرت بگیرد و وظیفه خود را بشناسد.

وی اضافه کرد: یکی از عوامل زمینه‌ساز حادثه عظیم کربلا راه انداختن جریان ولایت ستیزی در جامعه بود یعنی با ولایت ستیزی و امامت زدائی توانستند امام حسین (ع) را به عنوان چهره ای که خودشان می خواستند معرفی کنند و جامعه را به این نتیجه برسانند که حسین باید کشته شود.

امام جمعه دلوار با بیان اینکه دومین عامل زمینه ساز که باید مورد عبرت امروز ما هم باید تحریف باورهای دینی بود خاطرنشان کرد: جریان تحریف باورهای دینی پس از رحلت پیامبر(ص) آغاز شد و در دوران حکومت بنی امیه به اوج خود رسید بگونه ای که با سوء استفاده از قدرت و ثروت حکومتی مردم را نسبت به آن اعتقادات و باورهای دینی خود سست و دلسرد کردند. مقام معظم رهبری در خصوص خطر تحریف باورهای دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی مکرر تذکر داده‌اند.

وی با اشاره به هفته بزرگداشت دفاع مقدس، ادامه داد: هفته دفاع مقدس، یادآور مجاهدت‌ها و افتخار آفرینی‌های ایثارگران و رزمندگانی است که برای حفظ دین، نظام اسلامی و استقلال کشور، با لبیک به فرمان امام راحل (ره) در سخت ترین شرایط در مقابل دشمنان ایستادگی و استقامت کردند و بهترین حماسه‌ها را آفریدند.

زاهددوست تصریح کرد: در تاریخ دو قرن اخیر ایران، تنها در هشت سال دفاع مقدس است که حتی یک وجب از خاک ایران از دست ندادیم و این به خاطر باور عمیق ملت و خصوصا جوانان ما به جهاد و شهادت بود که به برکت انقلاب اسلامی این باور در جامعه اسلامی تقویت شد.

وی گفت: امنیت امروز جامعه را مدیون ایثارگری شهدا، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس هستیم، باید دستاوردهای دفاع مقدس را برای نسلی که امروز در زیر چتر امنیت زندگی می کنند، بازگو کرد تا بدانند چگونه و با چه مجاهدت هایی به امنیت امروز رسیده ایم.

امام جمعه دلوار افزود: تکلیف امروز همه ما الگو گرفتن از شهدا است، باید با الگو گرفتن از مجاهدت شهدا و ایثارگران و اطاعت از منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، تلاش کنیم تا همچنان که شهدا و ایثارگران در جنگ سخت، دشمنان را به زانو درآوردند، ما هم آن‌ها را در جنگ نرمی که دشمن بر علیه نظام اسلامی به راه انداخته‌است، ناکام و مغلوب کنیم.

وی با اشاره به آغاز مهر و بازگشایی مدارس بیان کرد: بازگشایی مدارس و شروع فصل تعلیم و تربیت نویدبخش پیشرفت، توسعه و بالندگی برای کشور است و مدارس نقش مهمی در پیشرفت، رشد و توسعه جوامع دارند و اگر در هر جامعه‌ای آموزش پرورشی پویا و سر زنده داشتیم تمام مشکلات آن جامعه برطرف می شود.

زاهددوست تاکید کرد: تقارن آغاز مهر و هفته دفاع مقدس در حقیقت فرصتی برای تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، دوران جنگ تحمیلی، رشادت‌ها و فداکاری‌های بی نظیر ملت ایران برای نوجوانان و جوانانی است که جنگ را ندیده‌اند.

وی افزود: هم باید اهداف دشمن از تهاجم به ایران و هم ارزش‌های برجسته این دوران و ایستادگی ملت در برابر دشمن در دوران دفاع مقدس و حتی ایستادگی ملت در سالیان بعد از دفاع مقدس تا امروز را برای نسل جوان بیان کرد.

امام جمعه دلوار اضافه کرد: خیرین و نیکوکاران نیز می توانند لطف خود را در آغاز سال تحصیلی جدید شامل حال خانواده های نیازمند کنند ادامه داد: در این صورت فشاری بر خانواده هایی که از لحاظ مالی در مضیقه هستند و برای خرید مایحتاج تحصیلی فرزندانشان مشکل دارند، وارد نمی شود.

وی ادامه داد: به لطف الهی و عنایت سیدالشهدا امسال هم موکب فرزندان شهید رئیسعلی دلواری در مسیر پیاده روی کربلا برپا می شود و امیدواریم مردم هم همکاری و کمک های خودشان و نذورات خود را دریغ نخواهند کرد و بنده از دست اندرکاران و کسانی که با جان و دل برای برپایی این موکب که آبرویی برای دیار شهید رئیسعلی دلواری است، تلاش کرده اند تشکر می کنم.

زاهددوست با بیان اینکه زیارت اربعین امام حسین (ع) به‌ قدری مهم بوده که حضرات اهل‌بیت علیهم الاسلام بر این موضوع اهتمام و سفارش موکد داشته‌اند افزود: حضور میلیون‌ها مسلمان در اجتماع اربعین امام حسین (ع)، وحدت مسلمانان را صدچندان می‌کند و این وحدت خار چشم دشمنان ماست.

وی اظهار داشت: از مدت ها قبل با ایجاد جنگ روانی سعی در تضعیف اجتماع میلیونی اربعین کرده اند اما به فضل الهی امسال هم حضور ده‌ها میلیونی از مسلمانان در اجتماع اربعین توطئه‌های دشمنان را خنثی و امت اسلام خصوصا جهان تشییع را تقویت خواهد نمود.