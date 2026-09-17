متکی: زلزله انقلاب اسلامی هنوز برای آمریکا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی صبح پنجشنبه در جلسه «جهاد تبیین و بررسی شرایط کنونی» که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تغییر مفاهیم سیاسی و اجتماعی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی تنها یک تحول سیاسی نبود، بلکه در حوزه مفاهیم نیز تحول بزرگی ایجاد کرد و بسیاری از تعاریفی را که نظام سلطه تلاش داشت به جهان تحمیل کند، به چالش کشید.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی غرب تلاش کرده فارغ‌التحصیلان خود را در تراز نظام لیبرال دموکراسی تربیت کند، افزود: انقلاب اسلامی با بازتعریف مفاهیمی مانند عدالت، مبارزه با ظلم و هدایت، چارچوب‌های جدیدی را وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی جهان کرد.

متکی با اشاره به مفهوم «جهاد تبیین» گفت: این مفهوم با هدایت امام خمینی (ره) وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی شد و امروز نیز باید بدانیم تا زمانی که مسائل برای ما تبیین نشود، نمی‌توانیم آن را برای دیگران تبیین کنیم.

وی افزود: انتخاب عنوان جهاد تبیین برای این نشست‌ها در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اقدامی مهم است و هر اندازه این مفهوم را بهتر درک کنیم، بیشتر به بزرگی مأموریتی که انقلاب اسلامی بر عهده گرفته است پی خواهیم برد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رویکرد امام خمینی (ره) در سال‌های پایانی عمر خود اظهار کرد: معمولاً رهبران انقلاب‌ها پس از مدتی با شرایط موجود مأنوس و محافظه‌کار می‌شوند، اما امام در سال‌های پایانی عمر خود به گونه‌ای سخن می‌گفت که گویی تازه می‌خواهد انقلاب را آغاز کند.

«بعثت یک ملت»؛ مأموریتی فراتر از یک انقلاب

متکی با بیان اینکه انقلاب اسلامی مأموریتی فراتر از یک تحول سیاسی داخلی داشت، گفت: امام خمینی (ره) برای ملت ایران مأموریتی بزرگ تعریف کرد و آن را می‌توان «بعثت یک ملت» دانست.

وی با اشاره به واکنش رژیم صهیونیستی به پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: یکی از واقع‌بینانه‌ترین تعابیر درباره انقلاب اسلامی را سران رژیم صهیونیستی به کار بردند و آن را «زلزله» نامیدند، زیرا با تمام وجود اثرات این تحول را درک کرده بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی دو سناریوی اصلی درباره ایران دنبال کرده است، گفت: یکی از این سناریوها براندازی جمهوری اسلامی و دیگری تغییر رفتار ایران و وادار کردن کشور به تسلیم بود و آمریکایی‌ها طی سال‌های گذشته با روش‌های مختلف تلاش کردند به یکی از این دو هدف برسند.

متکی افزود: در سال‌های اخیر برخی مراکز مطالعاتی غربی به این جمع‌بندی رسیده بودند که هزینه براندازی جمهوری اسلامی کمتر از هزینه تغییر رفتار آن است و بر اساس این تحلیل، سناریوی براندازی را دنبال کردند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از آن گفت: آنها تصور می‌کردند با شهادت رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی، ساختار نظامی و سیاسی ایران فرو می‌پاشد، اما چنین اتفاقی رخ نداد.



«افول آمریکا» وارد ادبیات سیاسی شد

متکی با طرح این پرسش که چرا در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهایت به دنبال آتش‌بس رفتند، اظهار کرد: یک ارتش متجاوز زمانی جنگ را آغاز می‌کند که هدف مشخصی دارد و تا رسیدن به هدف ادامه می‌دهد؛ اگر در میانه راه درخواست آتش‌بس کند، به این معناست که به هدف خود نرسیده است.

وی با بیان اینکه همین منطق را درباره جنگ ۱۲ روزه می‌توان به کار برد، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحقق اهدافی که برای جنگ تعریف کرده بودند، موفق نشدند و درخواست آتش‌بس از سوی طرف آغازکننده جنگ، نشانه نرسیدن به اهداف اعلام‌شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مفهوم «افول آمریکا» گفت: امام خمینی (ره) سال‌ها پیش از آنکه این موضوع به یک بحث جدی تبدیل شود، مفهوم افول آمریکا را وارد ادبیات سیاسی کرد.

متکی افزود: یک ابرقدرت باید بتواند آنچه را می‌خواهد محقق کند و مانع تحقق آنچه نمی‌خواهد شود؛ آمریکایی‌ها در سال ۲۰۱۶ دریافتند که دیگر قادر نیستند هر آنچه را می‌خواهند محقق کنند و هر آنچه را نمی‌خواهند نیز متوقف کنند.

وی با اشاره به سیاست «اول آمریکا» در دولت ترامپ اظهار کرد: معنای این شعار آن است که آمریکا اول نیست و باید دوباره به جایگاه نخست بازگردد.

متکی با بیان اینکه آمریکا در جنگ اخیر با یک چالش هویتی مواجه شد، گفت: منظور از آمریکا در اینجا صرفاً ترامپ، جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها نیستند، بلکه ساختارهای عمیق قدرت در این کشور و جریان‌هایی هستند که برای سلطه جهانی تلاش می‌کنند.



وی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند شکست نظامی خود را در عرصه سیاسی به شکلی دیگر ترسیم کنند و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.



نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به انتخابات ۱۲ آبان‌ماه آمریکا گفت: در ۴۷ روز آینده، آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد در انتخابات کنگره نتیجه‌ای به دست آورند که بتوانند شکست نظامی خود را تحت تأثیر قرار دهند.



هشدار درباره «پاس گل» به ترامپ

متکی با بیان اینکه پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره از نگاه او می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای جدید علیه ایران شود، گفت: اگر آنها در انتخابات پیروز شوند، ممکن است بار دیگر زمینه ورود به جنگی تمام‌عیار علیه ایران فراهم شود، هرچند به اعتقاد من نتیجه آن بهتر از جنگ‌های قبلی نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: دیپلماسی همیشه به معنای مذاکره نیست؛ گاهی دیپلماسی یعنی گفتن، گاهی یعنی مذاکره و در شرایطی نیز دیپلماسی یعنی نگفتن و مذاکره نکردن.

متکی افزود: اگر قدرت دیپلماسی کشور در شرایط کنونی هم‌تراز میدان حرکت کند، می‌توانیم دشمن را شکست دهیم.

یمن معادلات منطقه را تغییر داده است

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش یمن در تحولات منطقه گفت: یمن به دلیل موقعیت جغرافیایی، سابقه تاریخی و ظرفیت‌های موجود برای جنگ نامتقارن، شرایط ویژه‌ای دارد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که قدرت‌های خارجی نمی‌توانند به‌راحتی بر این کشور مسلط شوند.

وی با اشاره به درگیری‌های عربستان و آمریکا با یمن ادامه داد: آمریکایی‌ها نیز پس از ورود به این عرصه دریافتند که شرایط یمن با آنچه تصور می‌کردند متفاوت است.

متکی «محاصره در برابر محاصره» را یکی از راهبردهای اعلام‌شده یمن دانست و گفت: این راهبرد ظرفیت اقتصادی و میزان شکنندگی طرف مقابل را نشان داده است.

وی افزود: امروز تحولات باب‌المندب و دریای سرخ در معادلات منطقه‌ای و اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده و یمن توانسته است معادلاتی را که پیش از این تصور می‌شد یک‌طرفه است، تغییر دهد.



جهاد تبیین؛ ضرورت شناخت میدان جدید

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق تحولات منطقه و جهان گفت: دشمن تلاش می‌کند ایران، جامعه ایرانی و ساختارهای کشور را به‌طور دقیق بشناسد و بر اساس این شناخت برای مقابله با جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کند.

متکی تأکید کرد: در چنین شرایطی جهاد تبیین باید به معنای واقعی مورد توجه قرار گیرد، زیرا شناخت درست مفاهیم، اهداف دشمن و ظرفیت‌های داخلی، مقدمه تصمیم‌گیری درست در شرایط حساس کنونی است.