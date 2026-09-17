به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه با اشاره به شرایط جوی و دریایی هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، اظهار کرد: امروز با تقویت بادهای غربی احتمال شکل‌گیری گرد و غبار در مناطق ساحلی و دریایی هرمزگان وجود دارد.

وی افزود: خلیج فارس و تنگه هرمز از بعدازظهر تا شب تحت تأثیر وزش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی متلاطم خواهد بود و سرعت باد در تنگه هرمز ممکن است به ۴۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: بر اثر این شرایط ارتفاع موج دریا در تنگه هرمز تا ۱۲۰ سانتیمتر افزایش می‌یابد.

حمزه‌نژاد از شناورهای سبک، صیادی و تفریحی خواست در ساعات یادشده از تردد دریایی خودداری کنند.

وی با اشاره به وضعیت جوی روز ۲۷ شهریور، بیان کرد: وزش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی در بعدازظهر فردا نیز ادامه خواهد داشت، اما شدت آن نسبت به امروز کمتر است و همچنان در تنگه هرمز موجب تلاطم دریا می‌شود.

وی اضافه کرد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب ارتفاعات هرمزگان به ویژه مناطق مرتفع شهرستان بشاگرد شاهد رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، خاطرنشان کرد: در مناطق مرکزی استان در صورت فراهم نبودن شرایط بارشی افزایش سرعت باد می‌تواند موجب شکل‌گیری گرد و غبار و کاهش موقت کیفیت هوا شود.

حمزه‌نژاد، توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کرده و از حضور در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی این مناطق نیز پرهیز کنند.

وی درباره شرایط دمایی استان نیز، گفت: تا اوایل هفته آینده دمای هوا در هرمزگان نوسانات یک تا ۲ درجه‌ای خواهد داشت.