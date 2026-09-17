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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

بیانیه بیروت درباره محورهای دیدار رؤسای جمهور لبنان و فرانسه

بیانیه بیروت درباره محورهای دیدار رؤسای جمهور لبنان و فرانسه

دفتر ریاست‌ جمهوری لبنان اعلام کرد: رؤسای جمهور لبنان و فرانسه درباره تلاش‌ ها برای پایان دادن به حملات (رژیم) اسرائیل علیه لبنان گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر ریاست‌ جمهوری لبنان هم اکنون در بیانیه ای اعلام کرد: جوزف عون و امانوئل ماکرون (رؤسای جمهور لبنان و فرانسه) امروز با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست‌ جمهوری لبنان در این باره آمده است: این دیدار در پاریس انجام شدو طرفین درباره تلاش‌ ها برای پایان دادن به حملات (رژیم) اسرائیل علیه لبنان گفتگو کردند.

دفتر ریاست‌ جمهوری لبنان اضافه کرد: عون از ابتکار عمل رئیس‌ جمهور فرانسه و نخست‌ وزیر ایتالیا در خصوص دوره پس از پایان مأموریت نیروهای «یونیفل» (UNIFIL) استقبال و آن را تحسین کرد.

کد مطلب 6949895

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