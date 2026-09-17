به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه بیمارستان در حال ساخت در استان زنجان، اظهار کرد: انتظار این بود که پس از بررسی و دریافت اطلاعات مربوط به این پروژه، درخواست مشخصی برای تأمین اعتبار و تکمیل آن ارائه شود و موضوع در چارچوب برنامههای دولت پیگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت فعلی پروژه افزود: این بیمارستان در حال ساخت است و بخشی از اعتبار مورد نیاز آن تأمین شده است، اما برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژه همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه تکمیل این پروژه نیازمند اعتباری در حدود یک هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: پیشبینی میشود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز در سال جاری تأمین شود و باقیمانده منابع نیز با پیگیریهای انجامشده در سال آینده اختصاص یابد.
قائمپناه ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود در تأمین منابع، تأمین یکباره کل اعتبار مورد نیاز پروژه امکانپذیر نیست، اما تلاش میشود منابع مالی به صورت مرحلهای تأمین شود تا روند اجرای پروژه متوقف نشود.
وی یکی از ظرفیتهای مورد توجه برای تأمین اعتبار این پروژه را استفاده از منابع حاصل از مسئولیتهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با پیگیری استاندار زنجان، ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی دستگاهها و مجموعههای اقتصادی استان نیز در این زمینه فعال شود
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای استان برای تأمین منابع پروژه تأکید کرد و افزود: بخشی از اعتبار مورد نیاز میتواند از محل مولدسازی تأمین شود و این موضوع نیز در استان پیگیری خواهد شد.
قائمپناه ابراز امیدواری کرد با تأمین مرحلهای اعتبارات، عملیات اجرایی بیمارستان با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و پروژه تا سال آینده به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، استانداری و مجموعههای مسئول، منابع مورد نیاز پروژه تأمین و زمینه تکمیل و افتتاح بیمارستان در سریعترین زمان ممکن فراهم شود.
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