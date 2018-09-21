به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فِرست پُست، پارلمان کانادا به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا «نسل‌کشی» به رسمیت شناخته می شود.

قانون‌ گذاران کانادایی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا با ارجاع این پرونده به دیوان بین‌ المللی کیفری زمینه محاکمه مسببان و عوامل این نسل‌کشی را فراهم کند.

این درحالیست که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد پیشتر و در سالگرد وقوع جنایت علیه مسلمانان در میانمار با انتشار گزارشی اعلام کرده بود فرمانده کل ارتش میانمار به همراه ۵ ژنرال وی «به قصد نسل کشی» مسلمانان در غرب این کشور مرتکب قتل و تجاوز گروهی شده‌اند.

شایان ذکر است، از ۲۵ آگوست سال گذشته میلادی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین واقع در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، به زنان تعرض کرده، منازل و مزارع آنها را به آتش کشیدند و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کرده اند.