به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ظهر پنجشنبه جریان سفر به استان زنجان از روند ساخت و تکمیل پروژه بیمارستان ۲۲۰ تخت‌خوابی حضرت رسول(ص) شهرستان خدابنده بازدید کرد.

اعتبار کل مصوب این پروژه در سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۹۸ میلیارد تومان، معادل ۴۸ درصد، تخصیص یافته است.

اعتبار تعهدشده پروژه در سال ۱۴۰۴، ۳۷۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۲۴ میلیارد تومان، معادل ۶۰ درصد، تخصیص یافته است. همچنین اعتبار تعهدشده در سال ۱۴۰۵، ۴۳۰ میلیارد تومان و اعتبار تخصیص‌یافته در این سال ۱۶۵ میلیارد تومان، معادل ۳۸ درصد، اعلام شده است.

این پروژه با ۲۴ هزار مترمربع زیربنای کل در زمینی به مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع و در پنج طبقه احداث می‌شود و شامل اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، تصویربرداری (MRI)، بخش‌های مراقبت‌های ویژه قلب و داخلی، نوزادان و اعمال زایمان، بستری زنان، داخلی، جراحی و تخصصی، جراحی با ۹ اتاق عمل است.