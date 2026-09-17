دشمن به دلیل غفلت از روحیه معنوی ما شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس و رزمایش ۷۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان با بیان اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم، اظهار کرد: در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ رژیم بعث حمله ناجوانمردانه‌ای علیه کشور ما انجام داد. در آن زمان نه موشک نه تجهیزات کافی و نه جبهه مقاومتی وجود داشت و نیز هیچ بهانه‌ای برای دشمن استکباری وجود نداشت. تقریباً ۱۵ ماه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود و ما برای یک حرکت نو برای کشور که عمدتاً در راستای بازسازی کشور در همه زمینه‌ها از جمله در بخش آموزشی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و هم در بخش اقتصادی با شعار اصلی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» مردم وارد میدان شدند و رژیم استبدادی پهلوی که وابسته به آمریکا و غرب بود را کنار زدند تا بتوانیم با این سه شعار، کشور را به سمت قله‌های پیشرفت حرکت دهیم.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصرخوزستان گفت: اما این برای دشمن به ویژه آمریکا قابل تحمل نبود. آن زمان دو قدرت شرق و غرب با همدیگر رقابت می‌کردند. در این بین، یک تفکر جدیدی در غرب آسیا ظهور پیدا کرد؛ حکومتی که در ایران اسلامی با انقلاب و با ورود مردم به خیابان‌ها و هدایت‌های امام راحل به پیروزی رسید. لذا دشمن این جنگ را با بهانه‌های واهی شروع کرد.

وی با بیان اینکه هدف عمده صدام، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور بود گفت: تجزیه کشور، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و برگرداندن کشور به دامان آمریکا از اهداف اصلی آن‌ها بود.

سردار شاهوارپور با بیان اینکه اما هشت سال، مردم ما مقاومت کردند و نیز نیروهای مسلح ما ایستادند، گفت: در این باره لطمات و هزینه‌ها و شهدای زیادی دادیم. بیش از ۲۳۰ هزار شهید تقدیم ایران و انقلاب اسلامی شد اما مردم ما تسلیم نشدند، سختی‌ها را تحمل کردند و تا آخر ماندند و میدان‌داری کردند. پرچم جمهوری اسلامی همچنان برافراشته ماند و ما توانستیم مسیر را همچنان ادامه دهیم.

فرمانده سپاه خوزستان در ادامه گفت: در جنگ هشت ساله، دو رویکرد در جنگ حاکم بود. یک رویکرد مادی بود از قبیل ابزار، تجهیزات و سلاح بود. رویکرد دیگری که در جبهه مقابل وجود نداشت که امروز هم همین‌طور است و آن رویکرد انگیزشی و معنوی بود که باعث شد ملت، مردم و رزمندگان پیروز شوند. رژیم بعثی صدام، به روزترین تجهیزات را از شوروی می‌گرفت و کشورهای غربی هم هواپیما، تانک، توپخانه، موشک و انواع و اقسام امکانات را در اختیارش قرار می‌دادند و تعداد زیادی از کشورها پشتیبان صدام در این جنگ ناجوانمردانه بودند اما ما توانستیم در انتها اهدافی را که دنبال می‌کردند ناکام کنیم؛ موفق نشدند و دشمن شکست خورد و در انتها هم در سال ۶۹ در آن نامه‌ای که صدام اعلام کرد که هرچه شما درخواست دارید، ما آماده‌ایم در اختیار شما قرار دهیم و خواسته‌هایتان را عملی کنیم، در واقع این پیام را داد. البته جنگ ما در سال ۶۷ تمام شد و قطعنامه توسط دو کشور پذیرفته شد. ولی در سال ۶۹ صدام اظهار پشیمانی کرد که محصول آزادسازی اسرای ما بود.

وی با اشاره به جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه گفت: مدل آن دوران در سال گذشته دوباره رقم خورد. خود آمریکا با رژیم صهیونیستی که فرزند ناخلف آمریکا در منطقه محسوب می شود و هر دو کشور توانایی هسته‌ای دارند با همه امکانات با همان شعارهایی که صدام داد، آمدند. حالا امروز بهانه کردند که شما دنبال سلاح هسته‌ای می‌روید، موشک دارید. با این بهانه دوباره آمدند.

سردار شاهوارپور با اشاره به اینکه دشمنان چهار هدف عمده را در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه در دستور کار داشتند، گفت: از بین بردن توان موشکی و به صفر رساندن آن، از بین بردن تحقیقات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری و تجزیه ایران و تبدیل آن به هفت منطقه را رسمی و غیررسمی اعلام کردند. همه امکانات را پای کار آوردند و عملیات کردند از قبیل هواپیماهای پیشرفته، انواع و اقسام موشک‌ها، انواع و اقسام پهپادها و همه تجهیزات را وارد عرصه جنگ با جمهوری اسلامی کردند اما شکست خوردند، ناکام شدند، موفق نشدند و سرشان به سنگ خورد.

وی با اشاره به نبرد پیروزمندانه نیروی‌های مسلح افزود: آمریکا و تفکرات فرعونی آنها، هرگز شکست‌ها را باور نمی‌کند و دم از پیروزی و نابودی نیروهای مسلح ایران می‌زند.

وی با اشاره به برپایی دویستمین شب حضور میدانی مردم ایران گفت: در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده که به این کیفیت مردم هر شب در صحنه بیایند و پرچمداری کنند. مردم بعثت کردند، حضور پیدا کردند، میدان‌داری می‌کنند.

رزمایش ۷۰ هزار نفری جان‌فدایان

سردا شاهوار پور با اشاره به تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در خوزستان اظها کرد: ۵۶ عنوان برنامه داریم، حجم اجرایی برنامه‌ها ۱۳ هزار و ۸۲۸ مورد است که در ۳۰ شهرستان و ۳۱ ناحیه مقاومت و ۲۰ قشر بسیجی دنبال خواهد شد.

فرمانده سپاه خوزستان ادامه داد: رزمایش ۷۰ هزار نفری جان‌فدایان در استان و نیز در شهرستان‌ها هم‌زمان در دوم مهرماه اجرا خواهد شد، برگزاری مراسم شکست حصر آبادان در پنجم مهر، آزادسازی شهر حمیدیه در نهم مهر، دیدار با خانواده شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان همچنین برگزاری بیش از ۴۲۰ یادواره در سراسر استان دستور کار است.

وی در ادامه برنامه های هفته دفاع مقدس در استان خوزستان گفت: همچنین تجلیل از پیشکسوتان، جانبازان و فرماندهان دفاع مقدس، اهدای بسته‌های معیشتی و لوازم‌تحریر، غباررویی مزار شهدا، برگزاری نشست های بصیرتی و روشنگری در سطح استان، برگزاری مراسم نواختن زنگ مقاومت مدارس، افتتاح چندین پروژه عمرانی به ویژه ساخت مدارس از قبیل برنامه های هفته دفاع مقدس است.