«سعد جواد قندیل» سفیر جدید عراق در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد: سعد جواد قندیل به جای راجح الموسوی به عنوان سفیر عراق در ایران انتخاب شده است.

شایان ذکر است که احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق قبلا اعلام کرده بود که سفیر این کشور در تهران به دلیل رفتار غیرمسئولانه با شهروندان عراقی به بغداد فرا خوانده شده است.

وی افزوده بود: وزارت امور خارجه عراق از رفتار غیر مسئولانه سفیر عراق در تهران با شهروندان عراقی بسیار متاسف است. ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق به دلیل همین رفتار سفیر، وی را فورا به کشور فرا خواند.

تحقیقات لازم و همه اقدامات قانونی درباره این رفتار سفیر در جریان است. وزارت خارجه عراق از همه سفارتخانه و مراکز دیپلماتیک عراق در دیگر کشورها خواسته است تا در خدمت شهروندان عراقی باشند.

سخنگوی وزارت خارجه عراق بیان کرده بود: سفارت عراق در تهران نیز می بایست همانند دیگر مراکز دیپلماتیک در خدمت شهروندان عراقی باشد.

السومریه گزارش داده بود که راجح الموسوی سفیر عراق در تهران پس از رفتارش با گروهی از عراقی ها در معرض انتقاد گسترده قرار گرفته است.