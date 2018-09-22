اقتدار و توانمندی ایران اسلامی برای جهان ثابت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در آئین رژه نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همواره در راستای حفظ ارزش‌های دینی و ملی خود کوشا هستند.

وی با بیان اینکه ملت ما بر اساس مکتب عاشورا در مسیر استکبارستیزی حرکت می‌کنند، اضافه کرد: ملت ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس ثابت کردند که به منظور تحقق نهضت کربلا انقلاب کردند.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت از نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح هر نظام و کشور عامل اقتدار ملی، آرامش و مانع تهاجم بیگانگان به آن کشور هستند.

وی با بیان اینکه اقتدار و توانمندی ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس برای جهان ثابت شد، ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیروهای مسلح با اتحاد و همدلی در راستای حفظ این آب و خاک تلاش کردند و به موفقیت دست یافتند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران اسلامی درس آموخته مکتب امام حسین (ع) هستند تصریح کرد: در صورتی که دشمنان بخواهند اقدامی انجام دهند نیروهای مسلح ما با اقتدار مقابل آنها ایستاده است.

وی توانمندی نیروهای مسلح را به عنوان یکی از مولفه‌های اقتدار برای هر کشور دانست و افزود: بخش عظیمی از اقتدار نظام مربوط به ایثار و رشادت‌های نیروهای مسلح و همدلی ملت ایران و پایبندی به ارزش‌ها است.