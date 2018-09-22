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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

سانا گزارش داد:

ائتلاف ضد داعش سرکرده های داعش را از دیرالزور سوریه خارج کرد

ائتلاف ضد داعش سرکرده های داعش را از دیرالزور سوریه خارج کرد

خبرگزاری سوریه اعلام کرد که ائتلاف ضد داعش شماری از سرکرده های گروهک تروریستی داعش را از دیرالزور سوریه خارج کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، دولت سوریه اعلام کرد که ائتلاف ضد داعش شماری از عناصر داعش را از دیرالزور در سوریه خارج کرده است.

بر اساس این خبر، در عملیات فرودی که توسط ائتلاف ضد داعش اجرا شده است شماری از عناصر گروهک تروریستی داعش از حومه جنوب شرقی دیرالزور خارج شده اند.

به گفته منابع محلی و رسانه ای، هواپیماهای وابسته به ائتلاف ضد داعش در اطراف روستای «المراشده» در نزدیکی محل استقرار تروریست ها عملیات فرود انجام داده و شماری از سرکرده های داعش را به مقصد نامعلومی از این منطقه خارج کرده اند.

این اولین بار نیست که ائتلاف ضد داعش دست به چنین اقدامی می زند پیش از این در اقدامی مشابه نیز تروریست های غربی داعش را از مناطق درگیری با ارتش سوریه خارج کرده بود.

کد مطلب 4409099

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