  1. سیاست
  2. سایر
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۰۳

آیت الله هاشمی شاهرودی:

مسئولان پاسخ لازم وکوبنده به جنایت اهواز را در دستورکار قرار دهند

مسئولان پاسخ لازم وکوبنده به جنایت اهواز را در دستورکار قرار دهند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی اقدام تروریستی صبح امروز در اهواز را محکوم و تاکید کرد: مسئولان در عرصه های مرتبط پاسخ لازم و کوبنده به این جنایت فجیع را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی اقدام تروریستی صبح امروز در اهواز را محکوم کرد و به بازماندگان شهدای این حادثه تروریستی تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله هاشمی شاهرودی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

دشمنان قسم خورده ایران اسلامی که از روزهای آغازین استقرار این نظام ولایی و این پناهگاه و امید مظلومان و آزادگان جهان، در پی تضعیف و آسیب رساندن به آن بودند؛ بار دیگر با یک حمله تروریستی ددمنشانه به خیال خام خود درصدد ضربه زدن به اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر آمدند.

دشمنان کوردل و زبون ملت بزرگ ایران اسلامی این بار در آغاز هفته دفاع مقدس به حمله ای ناجوانمردانه و تروریستی در شهر و استانی که همچنان خاطره جانفشانی، ایثار و شهادت فرزندان غیور آن در هشت سال دفاع مقدس در وجب به وجب خاک مقدس آن جاری و ساری است، آن هم در روزهایی که هنوز دل های سوخته عاشقان مکتب عاشورایی حسین (ع) که در دهه اول محرم به یاد مولای مظلوم خود بر سر و سینه زدند؛ در سوز و گداز است، اقدام کردند.

بدون شک پیروان مکتب حسینی و عاشقان و دلدادگان شهادت و ایثار که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی و در تمامی عرصه های مقاومت و مقابله با استکبار پا پس نکشیدند و از پس تمام توطئه های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و دسیسه های تفرقه افکنانه بر آمدند، با حوادث کور تروریستی نیز نه تنها از میدان شانه خالی نمی کنند بلکه دوشادوش رهبر و زعیم انقلابی خود، بیش از پیش در راه مبارزه با توطئه های آمریکای جهان خوار، رژیم کودک کش صهیونیستی و حامیان منطقه ای آنان  استوار و ثابت قدم خواهند ماند.

اینجانب ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه و عرض تسلیت به ساحت مقدس امام عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مردم شریف و مقاوم استان خوزستان، ملت بزرگ ایران و به ویژه خانواده معزز شهدای این حادثه تروریستی، از خداوند متعال شفای عاجل مصدومان و مجروحان حادثه را خواستارم و از مسئولان اجرایی و وزارت محترم امور خارجه می‌خواهم در محکوم کردن این اقدام وحشیانه در مجامع بین المللی و افکار عمومی جهان از هیچ اقدامی فروگذار نکنند و سایر مسئولان در عرصه های مرتبط پاسخ لازم و کوبنده به این جنایت فجیع را در دستور کار قرار دهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

کد مطلب 4409368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها