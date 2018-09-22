سفرای هلند، دانمارک و کاردار انگلیس به وزارت امورخارجه احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه احضار شدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر فوق افزود: در جریان این احضارها که بصورت جداگانه توسط مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه صورت گرفت به دیپلمات های ارشد هلندی و دانمارکی نسبت به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب جنایت امروز در اهواز بوده اند، شدیدا اعتراض شد. به سفرای هلند و دانمارک تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در مورد اقامت این افراد در کشورهای مزبور هشدار داده و خواهان دستگیری و محاکمه آنان بوده است. این پذیرفتنی نیست که تا زمانی که افراد این گروهک تروریستی در خاک اروپا مرتکب جنایت نشده اند در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار نمی گیرند.

قاسمی افزود: مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه به سفرای هلند و دانمارک تاکید کرد انتظار می رود دولتهای مزبور ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام تروریستی مسببین جنایتکار و همه مرتبطین با آنها را جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادلانه به ایران مسترد نمایند. مدیرکل اروپای وزارت خارجه تاکید کرد چگونه است که چنانچه داعش در اروپا اقدام می کند با حساسیت دنبال می شود؟ این تروریست ها دقیقا رفتاری مشابه داعش دارند و هیچ تفاوتی بین شهروندان کشوری با کشور دیگر نباید باشد.

سفیران هلند و دانمارک ضمن ابراز تاسف از این حادثه اظهار داشتند موارد مطرح شده را فورا به پایتخت های خود منتقل خواهند کرد. آنها همچنین آمادگی دولت متبوع خود را برای هرگونه همکاری و تبادل اطلاعاتی در زمینه شناسایی سوابق این مجرمین اعلام داشتند.

قاسمی همچنین گفت: در احضار کاردار موقت سفارت انگلیس در تهران که در غیاب سفیر این کشور انجام شد تاکید گردید از نظر جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که سخنگوی گروهک مزدور الاحوازی اجازه یابد مسوولیت این اقدام تروریستی را از طریق یک شبکه تلویزیونی مستقر در لندن اعلام کند.

دیپلمات انگلیسی ضمن ابراز تاسف از این حادثه و محکوم کردن آن گفت سفیر انگلیس در تهران که در لندن به سر می برد به محض آگاهی از این حادثه در پیامی آن را محکوم کرده و مقامات وزارت خارجه آن کشور نیز بلافاصله اقدام به اتخاذ موضع نموده اند. این حملات در هرجا که اتفاق افتد مهم است و باید با آن برخورد شود چرا که تروریسم مرز نمی شناسد. وی افزود: اعتراض تهران را فورا به لندن منعکس خواهد کرد.