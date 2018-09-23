برگزاری اردوی آخر تیم ملی فوتبال در امارات یا قطر

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام تمدید قرارداد کارلوس کی روش و قطعی شدن حضور وی در راس تیم ملی فوتبال تا پایان جام ملت های آسیا، چگونگی آماده سازی این تیم برای حضور در این رقابت ها مورد توجه است.

رویدادی که وزارت ورزش هم برای تامین هزینه های میلیون دلاری آن که شامل مراحل آماده سازی ملی پوشان و اردوهای تمرینی آنها می شود، قول همکاری داده است.

یکی از مهمترین مراحل اردویی تیم ملی فوتبال، اردوی آخر پیش از حضور در جام ملت ها است. طبق برنامه اولیه امارات و قطر گزینه های موردنظر برای میزبانی این اردو هستند.

در واقع در صورتیکه امارات به عنوان میزبان جام ملت های آسیا همکاری لازم را در این زمینه را داشته باشد، اردوی آخر تیم ملی فوتبال در این کشور برگزار می شود. در غیر این صورت قطر میزبان این مرحله از اردوی تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد.