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۲ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۱

رشد سه برابری پرتفوی بیمه دانا طی پنج سال

رشد سه برابری پرتفوی بیمه دانا طی پنج سال

شرکت بیمه دانا در دوره‌ای پنج‌ساله توانسته است پرتفوی خود را بیش از سه برابر افزایش دهد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بیمه دانا، تولید حق بیمه شرکت بیمه‌ دانا از رقم ۷۶۷ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱، به ۲۴۶۵ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ رسیده که رشد ۲۲۱.۴ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت توانسته سهم خود را در صنعت بیمه که در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۵.۸۳ درصد بوده به ۷.۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ ارتقا بدهد.

در همین راستا، بیژن صادقـ مدیرعامل بیمه دانا گفته است: «رشد تولید حق بیمه در صنعت بیمه از پایان سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶، حدود ۱۵۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد حق بیمه‌ی تولیدی شرکت بیمه‌ی دانا، ۶۶ درصد بالاتر از رشد تولید حق بیمه در صنعت بیمه بوده است.»

وی تاکید کرد: «همزمان با این افزایش رقم حق بیمه، اصلاح سبد پرتفوی و افزایش سهم بیمه‌های اموال و پرتفوهای سودده هم در دستور کار قرار داشته که نتایج مثبت آن در صورت‌های مالی شکت منعکس است.»

بر اساس اعلام صادق، پرتفوی امسال این شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به ۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

کد مطلب 4410294

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