هواداران پرسپولیس آمپول روحیه هستند/ هوش برانکو استثنایی است

حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل سپیدرود رشت گفت: حملات همه جانبه این تیم بالاخره در ثانیه های پایانی جواب داد و آنها توانستند این برد را تقدیم هواداران کنند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره برد دقایق پایانی سرخپوشان افزود: هواداران پرسپولیس با حمایت های بی حد و حصر خودشان توانستند روحیه بازیکنان را با وجود خستگی فراوان در حد ایده آل نگه دارند. آنها تا ثانیه پایانی با تشویق هایشان آمپول روحیه به تمام اعضای تیم تزریق می کنند.

وی در ادامه در خصوص زیر سوال بردن کیفیت آدام همتی از سوی کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی تصریح کرد: متاسفانه چنین بحث هایی صورت گرفت. خیلی ها به برانکو خرده می گرفتند. اما او همیشه در مراسم هایی که با هم بودیم می گفت باید به جوانان تیم اعتماد کنیم و به آنها فرصت بدهیم تا خودشان را بالا بکشند. آدام همتی در خارج از ایران تربیت فرهنگی و ورزشی شده بود و عشق به وطن و پرسپولیس باعث شد تا برگردد و با صبر و حوصله‌اش منتظر شود فرصت به او برسد. «همتی»های پرسپولیس و فوتبال ایران کم نیستند. باید فرصت کافی به آنها بدهیم و خوشبختانه کسانی مثل برانکو ایوانکوویچ هستند تا چنین روش هایی را برای پرورش بازیکن انتخاب کنند.

پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: شاید برای خود من هم گاهی پیش آمده است صبر و حوصله برانکو در نتیجه گیری تیم، اعصاب خردکن باشد اما او نشان داد می داند با هوش استثنایی خود چگونه بازیکن را تربیت کند و به آنها بهای لازم را بدهد.

کلانی درباره احتمال خستگی بازیکنان به دلیل فشردگی دیدارهای آنها اظهار داشت: بدون شک پس از سال ها شاهد تیمی کاملا یکپارچه در پرسپولیس هستیم که مَنیت‌ها مهم نیست و همه به موفقیت تیم فکر می کنند. با وجود چنین اتمسفری بعید است خستگی بازیکنان باعث شود تا در نتیجه گیری آنها تاثیر منفی بگذارد.

وی در خصوص دربی استقلال تهران و پرسپولیس نیز اظهارنظر کرد و گفت: این دیدار، همیشه خاص است. فوتبال را نمی توان پیش بینی کرد چه برسد به بازی مهیجی همچون دربی تهران!

کلانی در پایان شانس پرسپولیس را برای حضور در فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بالا دانست و تصریح کرد: هوش بالای کادرفنی پرسپولیس می تواند آنها را به فینال آسیا برساند. پرسپولیس اگر بتواند در دیدار رفت مقابل السد در دوحه منطقی بازی کند و کار را به بازی برگشت بکشاند خواهد توانست در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگرانش به پیروزی برسد و فینالیست آسیا شود. این تیم باید فینال لیگ قهرمانان آسیا را به دلیل شجاعت و رشادت بازیکنانش تجربه کند.