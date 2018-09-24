مردان دفاع مقدس «بر بلندای شهر» تهران می روند/ میزبانی از شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پارسیان مدیر گروه سیاسی رادیو تهران با اعلام ویژه برنامه های جدید شبکه تا پایان هفته بیان کرد: «بر بلندای شهر» کاری از گروه سیاسی شبکه رادیویی تهران است که امروز دوم مهرماه از ساعت ۱۵ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز می رود. در این برنامه با بازاریان شاخص که در دوران دفاع مقدس نسبت به تامین هزینه های جنگ و جمع آوری و انتقال کمک های مردمی به جبهه موثر بودند، مصاحبه هایی انجام شده که حاوی نکات ارزنده و مطالب ناگفته بسیاری است.

وی افزود: پخش صداهای مردم در دوران دفاع مقدس و نیز مستندهایی از روند جمع آوری کمک های مردمی در مساجد و میادین شهر تهران به همراه آواها و نواهای مرتبط با آن دوران که شور حماسی در رزمندگان را دوچندان می کرد، بخش هایی از این ویژه برنامه است. «بر بلندای شهر» به تهیه کنندگی علی رشیدی و با اجرای وی در قالب مستند تهیه شده است.

تهران «میزبان» شهدای گمنام

مدیر گروه سیاسی رادیو تهران در پایان با اشاره به استقبال مردم از شهدای گمنام یادآور شد: «میزبان» مستند دیگری است که به استقبال مردم تهران از شهدای گمنام اختصاص یافته است. مردم تهران استقبال خوبی از شهدای گمنام دارند و میزبان خوبی هستند، در این برنامه با خانواده های شهدای گمنام و مادران شهید نیز مصاحبه شده است.

ویژه برنامه «میزبان» به مناسبت هفته دفاع مقدس سه شنبه سوم مهرماه از ساعت ۱۵ به تهیه کنندگی فاطمه توکلی از رادیو تهران پخش می شود.

همچنین شبکه رادیویی تهران در ویژه برنامه «خط مقدم» با جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی همراه می شود.

«خط مقدم» کاری از فرج آلادین است که چهارشنبه از رادیو پایتخت، ساعت ۱۵ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز می رود.