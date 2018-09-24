هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۸۳

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۸۳ در وضعیت سالم ثبت شد.

وضعیت هوا در برخی ایستگاه های سنجش در وضعیت ناسالم ثبت شد

وی بیان داشت: هوای اصفهان امروز در برخی ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهر اصفهان مانند میدان احمدآباد با ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: همچنین هوای اصفهان در خیابان استانداری با میانگین شاخص کیفی ۷۰، خیابان دانشگاه ۹۵، رودکی ۵۹، بزرگراه خرازی ۷۷، چهارباغ خواجو ۸۷ در وضعیت سالم ثبت شده و در پروین در وضعیت زرد است.

کیفیت هوا در شهرستان‌های استان سالم است

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اصفهان نیز در وضعیت سالم گزارش شده است، ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز کیفیت هوا در مبارکه با میانگین شاخص کیفی۹۷، کاشان ۹۵، سجزی ۸۲، نجف آباد ۵۹، شاهین شهر ۸۳ در وضعیت سالم است و در خمینی شهر نیز در وضعیت زرد گزارش می‌شود.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.