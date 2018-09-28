خبرگزاری مهر، گروه سیاست: حوزه امنیتی و دفاعی کشور در طول هفته‌ای که گذشت، بیشتر تحت تاثیر حادثه‌ی تلخ و تأُسفبار تیراندازی و شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمان در اهواز به دست تروریست‌های مزدور و کوردل در مراسم رژه نیروهای مسلح بود، شاید سخنان فرمانده معظم کل قوا در دیدار جمعی از ورزشکاران مدال‌آور و غرورآفرین کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا (اندونزی)، گویاترین موضع در این خصوص بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به حادثه تروریستی در اهواز، گفتند: «این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که ملت ایران در راه پر افتخار پیشرفت و اعتلاء، دشمنان زیادی دارد.»

ایشان حمله به افراد بی‌دفاع را کاری بزدلانه خواندند و خاطرنشان کردند: «کار شجاعانه از آنِ جوانان برومند کشور است که در میدانهای علمی، دفاعی و ورزشی افتخارآفرین هستند.»

ایشان افزودند: «بر اساس گزارش‌ها این کار بزدلانه کار همان افرادی است که هر جا در سوریه و عراق گرفتار می‌شوند، آمریکایی‌ها نجاتشان می‌دهند و دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است.»

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد».

از سویی دیگر سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی اقدام تروریستی مزدوران استکبار در منطقه را که به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان در اهواز منجر شد، محکوم و تاکید کرد: « اینجانب ضمن تسلیت به خانواده‌های گرانقدر شهدای این اقدام تروریستی کور و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان عزیز، به ملت بزرگ ایران اسلامی اطمینان می‌دهم که فرزندان آن‌ها در نیروهای مسلح، مصمم‌تر از گذشته تروریست‌ها و دنباله‌های آن‌ها را تحت تعقیب قرار داده و تا ریشه‌کنی این پدیده نفرت‌انگیز از پای نخواهد نشست».

درکنار مواضع فرماندهان نیروهای مسلح در قبال حمله تروریستی اهواز، نخستین نشست یک روزه دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه تحت عنوان «گفتگوی امنیتی منطقه ای» با حضور ایران، روسیه، چین، هندوستان و افغانستان در تهران برگزار شود.

در این نشست که به ابتکار و میزبانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان برگزار شود، راه های مبارزه با تروریسم، افراطی گری و تهدیدات جدید تروریسم در منطقه غرب آسیا، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم افتتاحیه این نشست، اقدام تروریستی اخیر در شهر اهواز توسط یک گروهک وابسته به بیگانگان را نشان‌دهنده تلاش سازمان یافته جریان تروریسم و حامیان آنها برای ایجاد ناامنی عنوان کرد و ضمن محکوم کردن این اقدام ضد انسانی، خاطرنشان کرد: «این حادثه تروریستی بار دیگر معضل برخورد دو گانه برخی از مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم را به تصویر کشاند و واقعیت عریان پشتیبانان و حامیان تروریست‌ها را که حتی حاضر به محکوم کردن این جنایت نیز نشدند در معرض نگاه جهانیان قرار داد».

شمخانی با تقبیح اتخاذ معیارهای دوگانه از سوی برخی کشورها در مواجهه با تروریسم، افزود: «استفاده ابزاری از تروریسم با حمایت مالی سیاسی و لجستیک، تولید و اشاعه مبانی اعتقادی انحرافی و تکفیری و دخالت در امور داخلی کشورها و اشغالگری به بهانه تروریسم از مصادیق روشن اتخاذ استاندارد دوگانه است».

وی با اشاره به مستندات اطلاعاتی موجود در خصوص عدم وجود اراده جدی در هیئت حاکمه آمریکا برای حذف داعش، اظهار داشت: «هواپیماهای آمریکایی به کرات و علی رغم داشتن اطلاعات دقیق از حضور تروریست‌ها در مناطق مشخص، حاضر به انجام عملیات هوایی علیه آنها نشدند و در مواردی برای آنها بارریزی داشته و یا سران داعش را از محاصره ارتش‌های سوریه و عراق نجات داده‌اند».

یکی دیگر از اخبار قابل توجه در هفته گذشته، رونمایی و تحویل جدیدترین دستاوردهای دفاعی و آمادگی رزمی نیروهای مسلح در حوزه رزم زمینی، با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در فرماندهی تولید، بهینه سازی و نوسازی شهید زرهرن این نیرو بود.

این دستاوردهای جدید در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، روز «اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، اصناف، حمایت و پشتیبانی مردمی» با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.

مشروح مهمترین اخبار حوزه امنیتی و دفاعی در هفته گذشته به شرح زیر است:

شمخانی: ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی درسوریه با واکنش مواجه می شود

دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه در سفر به تهران به منظور شرکت در نخستین نشست «گفتگوی امنیتی منطقه ای»، با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و درباره راهکارهای مشترک مقابله با تهدیدات تروریستی در منطقه و گسترش همکاری ها گفتگو کرد.

علی شمخانی در این دیدار با اشاره به تجربیات موفق همکاری های امنیتی میان ایران و روسیه در حوزه مبارزه با تروریسم، ضرورت تبادل نظر نزدیک و موثر دو کشور در موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی را یادآور شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن قدردانی از مواضع مناسب دولت روسیه در حمایت از برجام تاکید کرد: رویکرد یکجانبه و تضعیف کننده نهادهای بین المللی که از جانب هیأت حاکمه امریکا دنبال می شود، برای امنیت و اقتصاد جهان به ویژه منطقه خطرناک است و در برابر این تهدید مشترک باید به صورت جدی ایستاد.

وی افزود: به کارگیری سلاح تحریم ازجانب امریکا علیه ایران، روسیه و چین به دلیل درماندگی و احساس عقب ماندگی این کشور در برابر پیشرفت، رشد و افزایش قدرت بازیگری این کشورهاست و با تقویت همکاری های اقتصادی و تسهیل زمینه های تجاری به راحتی می توان با آن مقابله کرد.

امیر دریابان شمخانی گفت: رژیم صهیونیستی به دنبال تثبیت بحران در سوریه است و اقداماتی را برای حمایت مستقیم از گروه های تروریستی و هدف قرار دادن ارتش سوریه و نیروهای مقابله کننده با تروریسم صورت داده است که در صورت ادامه، با واکنش های پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با تمجید از ابتکار عمل جمهوری اسلامی در برگزاری موفق نشست «گفتگوی امنیتی منطقه ای» که در ادامه فعالیت های موثر ایران در مبارزه واقعی با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه برگزار شد اظهار داشت: امروز منطقه ما در معرض تهدید انتقال تروریست های شکست خورده در عراق و سوریه ازجانب امریکا و برخی متحدان این کشور قرار گرفته و ضرورت افزایش مشارکت و هم افزایی منطقه ای برای مقابله با این رخداد نگران کننده اجتناب ناپذیر است.

امیر نوذر نعمتی: نیروهای «نوهد» از مقتدرترین و آماده‌ترین نیروهای ارتش هستند

امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، در مراسم تجلیل از پیشکسوتان نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) و رونمایی از مستند «خشاب های خالی» در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، گفت: نیروهای نوهد از مقتدرترین و آماده ترین نیروهای ارتش هستند؛ ما به داشتن چنین نیروهای آماده و جان‌برکف در ارتش نیاز داریم و همواره به آن ها افتخار می کنیم.

سرلشکر باقری: آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل نمی کنند/ امروز در صدها کیلومتر دورتر با تهدید درگیریم

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سی‌امین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: امام بزرگوار ما به حقیقت فرمودند که نقش عزیزان جهاد سازندگی، کمتر از نیروهای نظامی در طول ۸ سال دفاع مقدس نبوده است.

وی با اشاره به نقش برجسته جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس، افزود: امروز سالروز عملیات ثامن‌الائمه است و هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنیم که اقدامات مهندسی جهاد سازندگی برای این عملیات از جمله احداث جاده راهبردی وحدت، نقش بسیار مهمی در شکست حصر آبادان داشت.

سرلشکر باقری ادامه داد: ایرانی که روزی در کنار کارخانه نورد در ۱۰ کیلومتری اهواز با ارتش بعث می‌جنگید و ما مطمئن نبودیم که صبح فردای آن روز اهواز تصرف می‌شود یا نه و ایرانی که تمام شهرهایش زیر بمباران و موشک‌باران صدام بود و منافقین هم روزی ۵۰ تا ۶۰ نفر از مردم را می‌کشتند و تحریم هم چند برابر حال‌حاضر بود، امروز در صدها کیلومتر دورتر از خاک کشور با تهدید درگیر است.

وی افزود: امروز عناصری از مجربین جنگ ما به عنوان مستشار به دعوت سوری‌ها و عراقی‌ها به آنجا می‌روند و مشورت می‌دهند و در حدی آموزش می‌دهند و هدایت کلی می‌کنند و این اتفاقات می‌افتد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: اگر انتظار داریم آمریکا یا اروپا یا دیگری که سر میز ممکن است هنگام خوردن قهوه، لبخندی هم به ما بزنند، مشکلات ما را حل کنند هیهات، اشتباه می‌کنیم و اگر دیر به این اشتباه پی ببریم فرصت جبران را نداریم.

سرلشکر باقری با بیان اینکه امروز کشور تشنه خدمات جهاد سازندگی است، گفت: هنوز محرومیت‌ها دیده می‌شود و جای جهاد سازندگی در کشور خالی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اداره کشور در زمان حال باید به سازوکار دفاع مقدس باز گردیم.

سرتیپ حاتمی: ملت ایران هرگز در برابر دشمنان کوتاه نخواهد آمد

سرتیپ امیر حاتمی در مراسم تکریم خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگرانِ شهرستان شهریار، که با حضور حجت الاسلام موسی سالمی، امام جمعه شهریار، محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی، نوراله طاهری فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان در اردوگاه شهید منتظری برگزار شد، طی سخنانی گفت: با وحدت و همدلی می توانیم، همان گونه که در بحران جنگ تحمیلی و جنگ روانی پیروز میدان بودند در جنگ اقتصادی نیز سربلند باشیم.

وی با بیان این که ملتی که بهترین جوانان خود را برای دفاع از آرمان و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرده هرگز در برابر دشمنان کوتاه نخواهد آمد، گفت: امروز اصلی ترین دشمنان امروز ملت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است و اتاق فکر آن ها به همراهی ایادی آن ها با ایجاد فشارها و ترورها می خواهند مردم را از صحنه کنار بزنند.

حاتمی اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند با فشارهای اقتصادی و تحریم های ظالمانه ملت ایران را از مسیر و حرکت انقلابی خود بازدارند.

وی گفت: دشمنان این را بدانند که امروز ما از لحاظ تولیدات نظامی خودکفا و دارای استقلال هستیم و به هیچ قدرتی در دنیا وابستگی نداریم.

در پیام مکتوب به وزیر دفاع؛ وزیر دفاع صربستان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

«الکساندر ولین» وزیر دفاع صربستان در پیامی مکتوب خطاب به همتای ایرانی خود امیر سرتیپ حاتمی، ضمن محکومیت حمله تروریستی در اهواز اعلام کرد: این گونه اقدامات تررویستی یکی از بزرگترین تهدیدات برای شهروندان و آزادی آن هاست و نشان می دهد این مسئله کشورها و ملت ها را با چالش ها، خطرات و تهدیدات جدی روبرو کرده است.

الکساندر ولین تصریح کرد: اینجانب و تمامی کارکنان وزارت دفاع و ارتش صربستان به فکر ملت ایران هستیم و برای مجروحین این حادثه آرزوی بهبودی سریع داریم.

شمخانی در دیدار مقام امنیتی افغانستان: گسترش ناامنی، سیاست دیرینه قدرت‌هابرای استهلاک ظرفیت‌های ملی است

«حمدالله محب» مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر به تهران برای شرکت در نخستین نشست «گفتگوی امنیتی منطقه ای» به تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و درباره راهکارهای مشترک مقابله با تهدیدات تروریستی در منطقه و گسترش همکاری ها گفتگو کرد.

علی شمخانی در این دیدار با اشاره به ضرورت توسعه همکاری های گسترده و راهبردی میان ایران و افغانستان و استمرار گفتگوهای امنیتی میان دو کشور، بر دستیابی به راه حل های پایدار در مسیر برقراری امنیت در مرزهای مشترک دو کشور تاکید کرد.

دریابان شمخانی گفت: گسترش ناامنی و ترور، سیاست دیرینه برخی قدرت ها برای استهلاک ظرفیت های ملی و جایگاه منطقه ای کشورهای اسلامی است و همواره از این ابزار به منظور توجیه دخالت های نظامی، سیاسی و اقتصادی خود بهره جسته اند.

وی افزود: امروز تولید و قاچاق مواد مخدر به محل اصلی تامین مالی گروه های تروریستی تبدیل شده است و این موضوع متاسفانه با هدایت برخی کشورهای فرامنطقه ای در طول دوران حضور نظامی خود در افغانستان گسترش یافته است.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با تشکر از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این نشست و موفق عنوان کردن آن تاکید کرد: تروریسم یک تهدید مشترک برای همه به شمار می رود و با همکاری کشورهای منطقه می توان آن را شکست داد.

با حضور وزیر دفاع؛ دو مجتمع طراحی و تولید باتری‌های صنعتی پیشرفته نسل جدید افتتاح شد

دو مجتمع بزرگ طراحی و تولید انبوه باتری های صنعتی و خودرویی پیشرفته نسل جدید و ۱۱ محصول جدید ذخیره سازی های پیشرفته نظامی با حضور وزیر دفاع افتتاح شد.

شمخانی در دیدار مقام امنیتی چین: تحمیل اراده بر خواست کشورهای مستقل، مسیری شکست خورده است

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار «دانگ جینگ وی» مقام امنیت ملی چین، با اشاره به همکاری های گسترده میان دو کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی اظهار داشت: منافع و دیدگاه های مشترک میان تهران و پکن عرصه ای گسترده برای ارتقای سطح روابط و مقابله با چالش های منطقه ای و بین المللی به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم فراهم آورده است.

وی استفاده از ابزار تحریم های غیرقانونی و سوء استفاده از مناسبات اقتصادی حاکم بر نظام سلطه را زمینه ساز بازگشت عصر استعمار دانست و افزود: ادامه سیاست های اشتباه در تحمیل اراده بر خواست و اراده کشورهای مستقل نه تنها مسیری شکست خورده است بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تقدیر از نقش سازنده جمهوری خلق چین در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تسریع در اجرایی شدن توافقات ‌میان نهادهای امنیتی دو کشور را خواستار شد.

دریابان شمخانی در این دیدار، پدیده تروریسم را تهدید شکننده صلح و امنیت بین المللی عنوان کرد و اظهار داشت: نقش آفرینی مستمر و همکاری های نزدیک کشورهای منطقه مانعی در مسیر تامین مالی تروریسم از جانب برخی کشورهای فرامنطقه‌ای و سوء استفاده از ابزار تروریسم برای تحمیل اراده خارجی به دولت ها خواهد بود.

مقام امنیت ملی چین هم در این دیدار با تقدیر از نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اظهار داشت: بازگشت صلح و ثبات به سوریه لازمه آرامش پایدار در منطقه خاورمیانه است.

وی همچنین با اشاره به گسترش تهدید تروریسم در جهان ضمن تاکید بر ضرورت همکاری های دوجانبه و بین المللی برای مقابله با تروریسم افزود: بی توجهی به ضرورت ها و الزامات برخورد جدی، همه جانبه و بدون تبعیض با تروریسم، دامنه این تهدید را غیرقابل کنترل خواهد کرد.

سردار سپهر در گرامیداشت روز سرباز: سیاست‌های آمریکا در منطقه شکست خورده است

سردار محمدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین بزرگداشت روز سربازو تجلیل از سربازان انقلاب اسلامی و خانواده شهدای سرباز، اظهار داشت: وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد هیچ یک از نظریه پردازان دنیا باور نمی کردند که بعد از سه قرن یک کشور، انقلاب دینی کند.

وی با بیان اینکه از قرن هفدهم، تمام نخبگان به اجماع رسیده بودند که با دین مبارزه کنند، افزود: این یعنی دین فقط در حوزه فردی جوامع بشری کاربرد داشته باشد و وارد بقیه حیطه‌ها نشود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: قبل از انقلاب، هرگاه قدرت های بزرگ یک تشر به ما زدند گوشه ای از خاک ایران را جدا کردند و این تجربه تلخ برای ایران بود. هرات افغانستان، پاکستان، قزاقزستان، قرقیزستان، ترکیه، عمان، بحرین، قطر و ... از ایران بوده اما با یک تهدید آنها را از ایران جدا کردند.

سردار سپهر با اشاره به اینکه خلیج فارس به تنهایی ۶۰ درصد انرژی جهان را تامین می کند، عنوان کرد: دشمنان بارها بعد از انقلاب سعی کردند با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس انقلاب و کشور را زمین بزنند.

وی در ادامه بیان کرد: امروز شاهد هستیم که جنگ های منطقه ای هم نتوانسته حزب الله را کم قدرت کند، حتی این ها به یمن هم رحم نکردند در حالی بود که فقط برای قدرت نمایی به یمن حمله کرده تا بتوانند از جایگاه یمن برای اهداف آینده خود استفاده کنند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شکست سیاست های آمریکا در منطقه افزود: استکبار جهانی فتنه های زیادی در کشور رقم زد اما امروز بیش از ۲۴تریلیون دلار بدهکار است و در خاورمیانه ۷تریلیون دلار هزینه کرده، اما به اذعان خودشان شکست خورده اند.

سردار سپهر با بیان اینکه امروز حماس در فلسطین، حشد الشعبی در عراق، انصارالله در یمن، مجاهدین در افغانستان، بسیج مردمی در سوریه و حزب الله در لبنان تعیین کننده قدرت و امنیت منطقه هستند، خاطرنشان کرد: این نیروها راه را برای ظهور حضرت حجت(عج) فراهم کرده اند و ان شاالله پرچم این انقلاب به دست امام زمان(عج) می رسد چراکه خداوند وعده پیروزی به ما داده است.

دریادار تنگسیری در گفتگو با مهر: تروریست‌ها پاسخ محکمی می گیرند/ اقتدار نظام روزبه‌روز بیشتر می‌شود

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروی دریایی سپاه برای دفاع از مرزهای آبی کشور دارای آمادگی و اقتدار ۱۰۰درصدی است و بخشی از این آمادگی را در آب‌های ساحلی بندر عباس روز ۳۱ شهریور به نمایش گذاشتیم.

وی افزود: حجم شناورهایی که در رژه ۳۱ شهریور در بندر عباس و تنگه هرمز به خوبی به نمایش گذاشته شد درس و پیام خوبی برای دشمن داشت. این آمادگی و اقتدار روز به روز در حال افزایش است و این موضوع دستور و فرمان رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا است.

تنگسیری با بیان اینکه خلیج فارس متعلق به ایران و کشورهای منطقه است و بیگانگان در آن جایی ندارند، تصریح کرد: باید با هم‌افزایی و همگرایی با کشورهای منطقه امنیت را تأمین کنیم. پیش از نیز بیان کرده‌ایم که وجود بیگانگان در منطقه ناامنی به بار می‌آورد و پیامی که روز ۳۱ شهریور به دنیا دادیم پیام آمادگی و اقتدار ایران اسلامی بود. دشمنان از همین موضوع عصبانی و ناراحت هستند و این مسأله باعث شد که در اهواز دست به آن جنایت و ترور کور بزنند.

وی متذکر شد: در پروتکل نظامی هنگام رژه اسلحه‌ها خالی از فشنگ است و در این شرایط دشمن جنایت فجیعی و ناجوانمردانه مرتکب شدند.

تنگسیری تصریح کرد: ۴۰ سال است این بزدلان می‌بینند که با این ترورهای کور نمی‌توانند خللی در حرکت و سرعت ما برای رسیده به هدفی که خداوند ترسیم کرده وارد کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: ملت با آن اجتماع عظیم در مراسم تشییع شهدای این حادثه پاسخ دشمنان را دادند و به زودی در میادین مناسب پاسخ محکمی به آنها خواهیم داد اجازه نمی‌دهیم این موضوع مشمول گذر زمان شود.

وی در پایان اضافه کرد: سردمداران و برخی کشورهای عربی حامی عاملان حادثه تروریستی اهواز بدانند روزی همین‌ها به سراغ آنها خواهند آمد.

شمخانی در نشست خبری: دلیل بقای داعش حمایت برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است

دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست خبری که و در حاشیه نخستین نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه با عنوان «گفتگوی امنیتی منطقه‌ای» در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد، گفت: ما در هفته دفاع مقدس قرار داریم؛ چند روز پس از آغاز جنگ در مهر ماه سال ۵۹ وقتی که صدام به اطراف دبّ حردان و نزدیکی‌های اهواز رسیده بود صدام گفت ما آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هستیم ولی نه می‌پذیرفت عقب‌نشینی کند و نه می‌پذیرفت تجاوز را ادامه ندهد و این دقیقا عین خواسته امروز ترامپ برای مذاکره با ایران است.

وی افزود: ایران در هیچ‌ سطحی در جلسه امروز شورای عالی امنیت ملی که با موضوع ایران قرار است برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

شمخانی با اشاره به سخنرانی روز گذشته رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و خنده حضار به سخنان او، اظهار داشت: خنده هایی که دیروز به سخنان رئیس جمهور آمریکا شد معنای بسیاری داشت.

وی افزود: اظهارات روز گذشته ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، زاویه‌های عمیقی میان آمریکا و غرب ترسیم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به عهد شکنی آمریکا در برجام اظهار داشت: آمریکایی ها به ما می‌گفتند اگر شما مذاکره را آغاز کنید ما متعهد به پذیرش قدرت غنی‌سازی هسته ای شما هستیم و بعد از این تعهد مذاکرات شروع شد.

وی ادامه داد: برجام که یک معاهده بین المللی است به تعهدات آمریکا در به رسمیت شناختن حق توان هسته‌ای ایران افزوده شد که مصوبه شورای عالی امنیت سازمان ملل را به همراه دارد اما این معاهده بین المللی با بدعهدی آمریکایی ها رو به رشد.

شمخانی با بیان اینکه ما بر این باوریم که آمریکا از برجام خارج شده و باید هزینه خروج را پرداخت کند، گفت: این اقدام باید توسط مجامع بین المللی محکوم شود. البته امیدواریم آنچه تاکنون اروپایی ها متعهد شده اند را انجام بدهند و بروز و ظهور آن را در مسئله انرژی و مسائل بانکی مشاهده کنیم؛ اگر اروپایی ها به تعهدات خود پایبند باشند برجام سیر طبیعی خود را طی می‌کند و در صورت عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات، جمهوری اسلامی ایران روش متناسب با میزان همکاری طرف مقابل را پیش بینی کرده و در فعالیت هسته ای صلح آمیز خود تجدید نظر خواهد کرد.

وی در خصوص صحبت های رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و اینکه از کشورها خواسته بود ایران را منزوی کنند و ارتباط این خواسته با عدم حضور برخی از کشورها در اجلاس امنیتی تهران، گفت: سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همسایگان است، امریکا به دنبال محدود سازی و جلوگیری از توسعه این روابط است؛ همچنین توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه به معنای آن است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود و این خواست علت حضور آمریکا در منطقه را به صورت جدی زیر سوال می برد.

وی در خصوص تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران اظهارداشت: تحریم سلاح تکراری آمریکا علیه ایران است. مدتهاست یک جنگ روانی در کنار یک جنگ واقعی علیه ایران ساماندهی شده و افراد مختلف با گویش و بیان متفاوت مسئله تحریم را مطرح می کنند.

بیانیه پایانی نشست دبیران امنیت ملی کشورهای منطقه؛ تروریسم نمی‌تواند و نباید به هیچ دین، ملیت یا قومیتی منتسب شود

در بیانیه پایانی نخستین نشست دبیران امنیت ملی کشورهای منطقه تصریح شد که تروریسم نمی‌تواند و نباید به هیچ دین، ملیت یا قومیتی منتسب شود.

سرلشکر جعفری: مظلومان و آزادی‌خواهان جهان درحال متحد شدن علیه آمریکا هستند

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه جشنواره سلمان فارسی، با اشاره به اظهارات سخیف و نامتعارف شب گذشته ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: بذر آشوب، مرگ و ویرانی را شما و دولتهای مرتجع طرفدار شما در منطقه می پراکنید. جنایت های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا و دولت های حامی نظام سلطه در فلسطین، سوریه، عراق و ایران هرگز از یاد مردم مسلمان و غیر مسلمان این کشورها نخواهد رفت.

وی افزود: مردم انقلابی و آزادی‌خواه یمن هر روز شاهد تکرار این جنایت‌ها و به خاک و خون کشیده شدن مردان، زنان و کودکان مظلوم و بی گناه خود هستند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شب گذشته در سازمان ملل، حضار به سخنان سخیف شما خندیدند، تصریح کرد: شما خنده های آنها را دیدید و شنیدید. پیام این تمسخر، فروریختن پوشالی شما و انزوای بیشتر آمریکاست و این یک رسوایی بزرگ سیاسی بود.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: مطمئن باشید مردم ایران و منطقه، به این اظهارات سراسر دروغ و مضحک شما نیز می خندند، لکن صدای خنده های آنان را از راه دور نمی شنوید.

فرمانده کل سپاه در پایان با خطاب قرار دادن رییس جمهور آمریکا گفت: آقای ترامپ! مردم ایران اطمینان دارند که ادعای درخواست ملاقات رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران از شما هم یک دروغ بزرگ مثل دیگر دروغ های شماست و بدانید تا زمانی که ظلم و بیدادگری نظام سلطه با رهبری و هدایت نظام امپریالیستی شما ادامه دارد؛ رویه ایران و اکثریت قاطع مردم ایران تغییری نخواهد کرد، چون یکی از مولفه های عمده فرهنگ هر ایرانی، اقتدار همراه با ظلم ستیزی است.

فرمانده کل ارتش: منافقین و تکفیری‌ها از یک جا دستور می‌گیرند

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، برای همدردی با هموطنان اهوازی در حادثه تروریستی اخیر، دلنوشته‌ای منتشر کرد.

در این دل نوشته آمده است:

«محرم دور نیست؛ نه به زمان و نه به مکان؛ «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» ۳۱ شهریور امسال، عاشورا بود و خوزستان دوباره کربلا و شمر بود و حرمله های زمان که به "طاها اقدامی" جگرگوشه ۴ ساله ما رحم نکردند. لعنت و نفرین بر آمریکا و رژیم نحس صهیونیستی و دست آموزان خبیث آنها؛ منافقین و تکفیری ها و امثالهم که یکی در فضای مجازی دروغ می بافد و کینه و تفرقه را رواج می دهد و دیگری به روی زن و کودک بی‌گناه بی‌پناه گلوله می بارد. آن ها همه از یک جا دستور می گیرند و یک هدف را دنبال می‌کنند؛ مدافع این نظام و ملت را سست کنند، به گلوله ببندند و تکه تکه کنند.

آتش کینه و نفرت از این ها را در دل ها روشن نگه دارید و شعله‌ور سازید تا به وقتش نوبت انتقام هم برسد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمنان اشتباهی کنند، طومار زندگی آنها را درهم می پیچیم

امیر سرتیپ کومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از دستاوردهای دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح در حوزه رزم زمینی، اظهارداشت: ولی امر مسلمین به ما امر کرده اند برای پاسداری از میهن اسلامی و انقلاب روی پای خود بایستیم و اتکا به بیگانگان را قطع کنیم.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح باید به تولید به عنوان یک نهضت بزرگ نگاه کنند افزود: ارتش با افتخار می‌گوید که شعار ولایت مداری را در عمل به اجرا درآورده و در راستای خودکفایی دفاعی حرکت سریعی داشته است.

امیر حیدری کشورهای اسلامی را خطاب قرار داد و گفت: به دوستان انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم توانمندی های ارتش جمهوری اسلامی ایران را بخشی از توانمندی جهان اسلام بدانید که در صورت نیاز در اختیار آنها قرار می گیرد، ما روی پای خود ایستاده‌ایم و دشمنان ما باید بدانند اگر اشتباهی کنند طومار زندگی ننگین آنها را در کوتاه ترین زمان درهم می پیچیم.

وزیر دفاع: نظام استکباری هرجا دچار سرخوردگی می‌شود، اقدام تروریستی می‌کند

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با حضور در منزل شهید «ابوالفضل کلهر» که اخیرا در مراسم تشییع ۱۳۵ پیکر مطهر شهدای گمنام به ایران اسلامی بازگشته است، با خانواده آن شهید دیدار و گفتگو کرد.

حاتمی، تحرکات کور تروریستی مانند واقعه تاسف بار اهواز را از سر استیصال دشمنان این ملت دانست و گفت: هر جا نظام استکبار و ایادی مزدورش در مواجهه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دچار ضعف و سرخوردگی و شکست شدند، به مقابله با ملت مظلوم ایران اسلامی پرداختند که تحریم های غیر قانونی، تحرکات تروریستی و عملیات روانی نمونه هایی از این دست است.

رونمایی از دستاوردهای دفاعی در حوزه رزم زمینی

جدیدترین دستاوردهای دفاعی و آمادگی رزمی نیروهای مسلح در حوزه رزم زمینی با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در فرماندهی تولید، بهینه سازی و نوسازی شهید زرهرن، رونمایی و تحویل دهی شد.

این دستاوردهای جدید در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، روز «اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، اصناف، حمایت و پشتیبانی مردمی» با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.

رادار تصویر برداری (روزنه مجازی SAR) به منظور نصب و استفاده بر روی پهپاد با قابلیت تصویربرداری در شب و روز، هوای ابری و گرد و خاک و دید محدود از سطح زمین به صورت نقطه ای و منطقه ای، امکان تصویر برداری از استحکامات و تاسیسات نظامی و کشف تاسیسات و ادوات فریب دشمن است.

اخلالگر ارتباطی محمول بر پهپاد(پروژه شاهد - سامانه اخلالگر شاهین نزاجا) با قابلیت اخلالگری ضد پهپاد و مولتی روتورهای جاسوسی و بمب افکن در محدوده فرکانسی ۲۰ تا ۵۲۰ مگا هرتز محمول بر پهباد و سیلند و میلنگ موتور تانک از دیگر دستاوردهای جدید حوزه رزم زمینی در ۳ نوع شاهین کوله ای، دستی و استقراری در برد ۲ تا ۱۰ کیلومتر است که رونمایی شد.

در ادامه این مراسم از پهپاد دست پرتاب بالابان، هگزا روتور بمب افکن (سکوی متحرک هوایی به منظور نصب تجهیزات هواپایه)، سلاح تک تیرانداز دراگانوف، سلاح تیربار گرینوف، فراپهپاد دست پرتاب، توپ ۲۳ میلی متری محمول بر خودرو، بلوک تی ۳۹ (سامانه دیجیتالی ارسال فرامین حرکت در سمت و ارتفاع لوله های توپ شیلیکا)، توپ ۱۵۵ میلی متری خودکششی رونمایی و به عنوان دستاوردهای جدید نزاجا در هفته دفاع مقدس به یگان های عملیاتی نیروی زمینی ارتش تحویل شد.

دریادار سیاری: تروریست ها جواب قاطعی می گیرند/ چگونگی نامگذاری ناوها

امیر حبیب الله سیاری در همایش پاسداشت نخبگان با بیان اینکه امروز امنیتی داریم که همه دشمنان به دنبال گرفتن آن از ما هستند، اظهار داشت: به طور حتم تروریست ها جواب قاطع خواهند گرفت زیرا زمانی نیست که تروریست ها کاری کنند و بروند.

دریادار سیاری در خصوص ناوشکن جماران نیز گفت: ناوشکن ها نام قله های ایران دارند و ناوهای پشتیبانی نام جزایر دارند و کوچکترها نام رودها دارند و در میان اینها یک ناو به اسم جماران مطرح شد زیرا بر روی پای خود ایستادن را امام(ره) فرمودند و مقام معظم رهبری نیز تاکید بر ساخت ناوشکن با توانایی موشک و بالگرد داشتند که ناوشکن جماران متولد شد.

معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: با حرکت ناوشکن جماران، دنیا به توانایی ما اعتراف کرد.

وی افزود: ناوشکن جدید به نام دنا نامگذاری شده و ناوشکن دیگر نیز به نام شیراز است.

دریادار سیاری یادآور شد: گفتند ارزش شهید دریا ۲ برابر است زیرا همچنان در ناوهای غرق شده در کف دریا شهید داریم.

معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: در تاریخ بر روی پای خودمان از کانال سوئز عبور نکرده بودیم تا اولین بار با دستور مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ممکن شد در حالیکه ۱۰ روز کشور مصر برای عبور اجازه نداد تا اینکه مبارک سقوط کرد.

وزارت اطلاعات اعلام کرد؛ دستگیری ۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی کننده تروریست‌های اهواز

وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد در پی اقدامات صورت گرفته در آغازین دقایق حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز، هویت تیم ۵ نفر تروریستی وابسته به گروه های تجزیه طلب تکفیر تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی شناسایی و خانه تیمی این تروریست ها کشف شد.

این اطلاعیه می افزاید: ۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی کننده و دخیل در حادثه هم دستگیر شدند، در همین راستا حامیان و هادیان خارجی اقدام تروریستی مذکور شناسایی که اطلاعات تکمیلی آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:‌ از خانه تیمی این تروریست ها، مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی کشف و ضبط شد.

این اطلاعیه در پایان تاکید می کند: وزارت اطلاعات همگام با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی و قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت به خانواده های معظم شهدا و ابراز همدردی با مردم انقلابی ایران خاصه مردم شهید پرور خوزستان که در طول سالهای دفاع مقدس امتحان سخت خود را در دفاع مقدس از کیان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی کشور با سرافرازی اداء نمودند و در این راه بیش از ۱۶ هزار شهید تقدیم کرده اند، در تبعیت از فرامین فرماندهی معظم کل قوا، به ملت شریف ایران اطمینان می دهد که گروه های تروریست و عناصر وابسته به آن را در هر نقطه از منطقه و جهان تحت رصد و مورد مجازات قرار خواهد داد.

امیر حاتمی: تروریست‌ها منتظر دست انتقام ملت ایران باشند

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی اهواز با تسلیت مجدد به شهادت رسیدن و مجروح و آسیب دیدن جمعی از هموطنان بی‌دفاع کشورمان گفت: تروریست‌ها منتظر دست انتقام ملت ایران باشند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هدف دشمن ازاین‌گونه تحرکات را ایجاد آشوب و نا امنی و تشویش در کشور دانست و گفت: ملت رشید ایران اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر ثابت کرده‌است که دست از آرمان‌ها و اعتقادات راسخشان بر نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود:این قبیل اقدامات کور و فاقد ارزش و غیرانسانی خللی در عزم ملت ایران در تحقق اهداف متعالی انقلاب نخواهند داشت.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرفداران منطقه ای‌اش با توسل به این گروهک‌های تروریستی در پی اهداف شوم خود هستند.

امیر نعمتی: عوامل حادثه تروریستی اهواز شناسایی شده‌اند

امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک یگان‌های نمونه ارتش در جمع خبرنگاران پیرامون حادثه تروریستی اهواز اظهار داشت: این‌ها کسانی هستند که در ابتدای جنگ هم پیرو صدام بودند و در واقع در همان مسیر حرکت می‌کنند. کسانی که حادثه تروریستی اهواز را رقم زدند سرنوشتی جز سرنوشت صدام و صدامیان نخواهند داشت و قطعا برخورد بسیار شدید و سختی را با کسانی که مسبب این حادثه هستند در آینده به عمل می آید و همین عملشان باعث شد که عمر منحوسشان را به شدت کوتاه کنند.

وی افزود: کسانی که این حادثه را رقم زدند شناسایی شده اند و در وقت مقتضی خود قطعا یک گوشمالی سنگینی خواهند دید.

امیر نعمتی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود عوامل این حادثه از سرویس های جاسوسی غرب دستور گرفته‌اند، گفت: باید بگذاریم که دقیقا بررسی‌ها تمام شود و به موقع توسط نیروهای مسئول سیاسی این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره این که گفته می شود سطح امنیتی رژه پایین بوده است، تصریح کرد: در مراسم رژه قسمت‌های زیادی در داخل شهر وقتی که مراسمی نظامی می‌خواهد انجام شود مسئول هستند و اینطور نیست که کار را دست کم گرفته باشند. قطعا اگر جایی یک سستی صورت گرفته باشد، کسانی که از همان لحظه اول در منطقه هستند، بررسی و برخورد می کنند.

امیر نصیرزاده: تجهیزات مورد نیازمان را می‌سازیم/بر لبه تکنولوژی روزحرکت می کنیم

امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالروز عملیات کمان۹۹ و پاسخ ۱۴۰ فروندی جنگنده‌های ایران به دشمن بعثی در برنامه جهان سیاست رادیو ایران گفت: با وجود آنکه پیش از انقلاب مستشاران نظامی خارجی اجازه ورود کارکنان ارتش را به حوزه تعمیر و نگهداری تجهیزات آنهم در حالی که دانش آن در میان کارکنان ما وجود داشت، نمی‌دادند؛ به برکت دفاع مقدس این جسارت در جوانان ما برای ورود به حوزه نگهداری تعمیر و حتی ساخت تجهیزات نظامی به وجود آمد.

وی ادامه داد: امروز می‌بینیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران نه تنها در زمینه تعمیر بهینه سازی و ارتقاء تجهیزات خود به خود کفایی رسیده، بلکه اکنون ما دانش و توانمندی ساخت تجهیزات دفاعی هم دارا هستیم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش درباره خودکفایی این نیرو هم عنوان کرد: می‌دانید که تجهیزات هوایی از پیچیدگی و حساسیت های بالایی برخوردار بوده و علوم مختلف در ساخت آن ها دخیل است. باواین وجود به لطف خدا ما امروز نه تنها تجهیزات مورد نیازمان را می‌سازیم بلکه از لحاظ به روز بودن آنها باید بگوییم که بر لبه تکنولوژی روز دنیا حرکت می‌کنیم.

پیام علوی در پی حادثه تروریستی: سربازان گمنام امام زمان به طراحان حادثه اهواز پاسخ کوبنده می دهند

سید محمود علوی وزیر اطلاعات در پیامی نوشت: سربازان گمنام امام زمان (عج) با همکاری نهاد های اطلاعاتی پاسخی کوبنده به طراحان این اقدام ضد بشری خواهند داد.

در این پیام آمده است: در ایام شهادت مظلومانه سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و آغازین روز نکوداشت هفته غرور آفرین دفاع مقدس که سندی جاودان و تاریخی بر پیروزی ملت همیشه سرافراز ایران اسلامی بر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت پیشه و عوامل دست نشانده آن را یادآوری می کند، تروریست های مزدور نادان و گمراه حادثه ای کور را رقم زدند و جمعی از مردم بیگناه خطه خوزستان را به خاک و خون کشیدند تا شاید جبران شکست های پی در پی اربابان نوکر ماب شان در عراق، سوریه، و سایر بلاد باشد.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده های معزز ومعظم شهدای این حمله تروریستی با مردم دلاور و شهید پرور خوزستان ابراز همدردی نموده، بهبودی عاجل مجروحین این حادثه را از درگاه خداوند رحمان و رحیم مسئلت می نمایم.

قطعاً همان گونه که صدام مزدور، عامل دست نشانده ی استکبار و هواداران منطقه ای او در حمله به کشور عزیزمان ناکام ماندند و با پاسخ دندان شکن ملت غیور ایران مواجه شدند، این اقدام تروریستی نیز که با حمایت های خارجی و مرتبطین منطقه ای آنها برای نا امن کردن کشور عزیزمان صورت پذیرفته است، ناکام خواهد ماند و کوچک ترین خللی در اقتدار و انسجام ملت عزیز ما ایجاد نخواهد کرد.

هادیان و پشتیبانان این جنایت هولناک باید بدانند به درک واصل شدن تروریست ها پایان این ماجرا نبوده و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری (حفظه الله) و دستور ریاست محترم جمهوری و با همکاری نهاد های اطلاعاتی با سرعت و دقت، دنباله های این جنایتکاران قسی القلب را تعقیب و تا دستگیری و سپردن آنان به سر پنجه مقتدر قضایی کشور از پای نخواهند نشست و در اولین فرصت مقتضی، پاسخی کوبنده به طراحان این اقدام ضد بشری خواهند داد.

بیانیه سپاه در خصوص حادثه تروریستی اهواز؛ تروریست‌ها با انتقام مهلک و فراموش ناشدنی مواجه خواهند شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان عزیز در حادثه تروریستی اهواز اعلام کرد: سپاه پاسداران تحت تدابیر و سیاست‌های بالادستی، در فراهم‌سازی شرایط و ابزارهای لازم برای تعقیب و مجازات سخت جنایتکاران در جغرافیای منطقه و فراتر از آن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

متن کامل بیانیه سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جنایت تروریستی جیره خواران بی رحم استکبار جهانی و ارتجاع منطقه در اهواز، کانون دفاع و مقاومت میهن اسلامی و در آغاز هفته دفاع مقدس و همزمان با موسم محرم و برافراشتن پرچم عاشورای حسینی، نشان داد دشمنان قسم خورده ایران اسلامی به ویژه مثلث شیطانی غربی، عبری و عربی به دنبال ناکامی و شکست در دستیابی به اهداف و مقاصد شوم خود در دشمنی با وحدت، صلابت، اقتدار، استقامت و افتخارآفرینی مردمان این سرزمین و پیگیری پروژه انتقال ناامنی به داخل میهن اسلامی، از هیچ تلاش و توطئه ای فروگذار نیستند و حتی حاضرند زنان، کودکان و مردم بی گناه اعم از فارس و عرب را نیز آماج اقدامات کور تروریستی قرار دهند.

بی‌شک ارتکاب اینگونه جنایات خللی در عزم و اراده صادق و راسخ نظام و ملت ایران در پایبندی به آرمان‌های بلند انقلاب و شهیدان گرانقدر و تداوم مسیر افتخارآمیز آنان نخواهد داشت و به فضل الهی و با همت و غیرت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور و اشراف و تسلط موجود بر عقبه‌ها و کانون‌های استقرار هدایتگران تروریست‌های خبیث و جنایتکار و با یاری خداوند متعال، در آینده نزدیک انتقام مهلک و فراموش ناشدنی از آنها گرفته خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های معزز شهدای حادثه تلخ و ناگوار و مردم غیور و شهید پرور خوزستان به رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) و آحاد ملت ایران اطمینان می‌دهد، برای تعقیب و مجازات سخت جنایتکاران در جغرافیای منطقه و فراتر از آن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

پیام سرلشکر باقری به مناسبت حادثه تروریستی اهواز؛ نیروهای مسلح تروریست‌ها را در هر نقطه از جهان تعقیب خواهند کرد

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی اقدام تروریستی مزدوران استکبار در منطقه را که به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان در اهواز منجر شد، محکوم و تاکید کرد: نیروهای مسلح، مصمم‌تر از گذشته تروریست‌ها و دنباله‌های آن‌ها را تحت تعقیب قرار داده و تا ریشه‌کنی این پدیده نفرت‌انگیز از پای نخواهد نشست.

متن این پیام به شرح ذیل است:

در آستانه نمایش غرورآفرین توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، تعدادی از عناصر فرومایه و زبون استکبار که از حمایت مالی و تبلیغاتی برخی کشورهای منطقه برخوردارند، در یک اقدام کور تروریستی، مردم بی‌گناه حاضر در این مراسم را به گلوله بستند که به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیزمان منجر شد؛ اقدامی که به لحاظ نظامی فاقد هرگونه ارزش عملیاتی و اطلاعاتی است.

این جنایت که در تداوم خیانت‌های ۴۰ ساله گذشته استکبار و اذناب منطقه‌ای آن‌ها صورت گرفته است، همچون گذشته هیچ خللی در عزم و اراده ملت ایران در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌ها نخواهد داشت؛ بلکه ماهیت پلید دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی، صفوف ملت غیور ایران را بیش از پیش منسجم‌تر خواهد کرد.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده‌های گرانقدر شهدای این اقدام تروریستی کور و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان عزیز، به ملت بزرگ ایران اسلامی اطمینان می‌دهم که فرزندان آن‌ها در نیروهای مسلح، مصمم‌تر از گذشته تروریست‌ها و دنباله‌های آن‌ها را تحت تعقیب قرار داده و تا ریشه‌کنی این پدیده نفرت‌انگیز از پای نخواهد نشست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان این پیام با یادآوری مواضع کینه‌توزانه برخی مقامات کشورهای منطقه که آشکارا از انتقال ناامنی به درون مرزهای جمهوری اسلامی ایران سخن گفته‌اند، هشدار داده است که ضمن تصحیح رفتارهای خصمانه خود با جمهوری اسلامی ایران، از پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند؛ در غیر این صورت نیروهای مسلح حق پاسخ کوبنده به دشمنی‌ها با ملت ایران را برای خود در هر زمان و مکان محفوظ می‌دارند و جنایتکاران را در هر نقطه از جهان تحت تعقیب قرار خواهند داد.

امیر حاتمی در واکنش به حادثه اهواز: تروریست های حقیر پاسخی سخت و غافلگیرکننده دریافت می کنند

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با عرض تسلیت شهادت جمعی از مردم بی گناه و عزیز کشورمان در حمله تروریستی اهواز مقارن با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانة بدخواهان و دشمنان ملت ایران گفت: این اقدام کور بار دیگر ضعف و زبونی استکبار جهانی و اذناب بی مقدار آنان در منطقه و اقتدار و عزت ایران اسلامی در عرصه های جهانی را نشان داد چرا که عدم امکان مقابله و رودررویی مستقیم با نظام مقتدر ایران اسلامی، دشمن ناتوان را وادار به حمله به مردمی بی دفاع کرده است.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به همزمانی حمله تروریستی اهواز با سالروز آغاز جنگ تحمیلی به ایران اسلامی از سوی صدام افزود: همان تفکری که موجب شد صدام، آغازگر تحمیل جنگ ۸ ساله به ملت مقاوم ایران اسلامی باشد امروز در شکلی دیگر در تلاش برای ایجاد اختلاف و صدمه میان صفوف ملت بزرگ ایران و تضعیف و خدشه دار ساختن امنیت پایدار است و تروریستهای حقیر باید بدانند که پاسخی سخت و غافلگیرکننده در انتقام خونهای پاک به زمین ریخته شده هموطنانمان دریافت خواهند کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: این حادثه ثابت کرد که پس از گذشت حدود چهار دهه از جنگ تحمیلی، کشور و ملت باید روحیه دفاع و مقاومت را در خود بیش از پیش تقویت کند و با توجه به تهدیدات و تجاوز مکرر دشمنان به مرزهای امنیت ایران اسلامی، دستیابی به توان دفاعی نه تنها نیاز امروزکشور است بلکه به یک ضرورت غیر قابل انکار بدل شده و تفکر عدم نیاز به سلاح های دفاعی که از سوی امریکاییها دنبال می شود، کاملا باطل، غلط

و منسوخ است.

امیر حاتمی با اشاره به انتخاب شهر اهواز برای حمله تروریستی توسط کوردلان فرقه گرا افزود: مردم شریف و غیور اهواز و شهرهای جنوبی کشور همانگونه که جانانه و خالصانه در دوران هشت ساله دفاع مقدس با نثار جان و مال از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع نمودند، امروز ثابت کردند که شایسته عنوان " سرزمین مقاومت" اند و امروز باید اهواز و شهرهای جنوبی ایران اسلامی را " نماد مقاومت در برابر دشمن اختلاف افکن" نامید.

رضایی در واکنش به حمله تروریستی در اهواز؛ پشیمانی سختی در انتظار تروریست‌ها و حامیان آنهاست

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی حمله تروریستی به مردم اهواز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تروریست‌ها در سالروز حمله صدام به ایران، با کشتار مردم، جشن خون گرفتند. ما جشن آنها را به عزایی پشیمان کننده‌تر از عقوبت صدام و داعش تبدیل خواهیم کرد.

رضایی تاکید کرده است: از وزارت‌خارجه انتظار می‌رود در اسرع وقت از کشورهایی که تروریست‌ها در آنند، تحویل آنها را بخواهد و به آن کشورها اطلاع دهد که عواقب هر نوع تأخیر به عهده آنهاست.

وی همچنین در پیامی توئیتری در پاسخ به حمایت آشکار مشاور ولیعهد ابوظبی از تروریست‌ها نوشت: مشاور بی‌خرد و خود فروخته ولیعهد ابوظبی با نقض آشکار قوانین بین‌الملل بر دخالت بیگانگان در حادثه تروریستی اهواز صحه گذاشت. پشیمانی سختی در انتظار اوست.