اکران «دو لکه ابر» همراه با منتقدان در پردیس کورش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تازه ترین اکران فیلم سینمایی «دو لکه ابر» به کارگردانی مهرشاد کارخانی روز شنبه ۷ مهرماه ساعت ۲۰ در سالن سینما کریستال مجتمع سینمایی کورش برگزار می شود و اکبر عالمی، جواد طوسی و پرویز جاهد به عنوان مهمان، همراه با سایر عوامل، این فیلم را با مردم تماشا می کنند.

«دو لکه ابر» ششمین تجربه کارگردانی مهرشاد کارخانی است که با شعار «هر کی اینجا بمونه گم می‌شه!» در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده است.

در این فیلم سینمایی امید علومی، نیما رئیسی، نیوشا مدبر، آشا محرابی، شهین تسلیمی، افشین سنگ چاپ، علی زندی، اصغر طبسی، مینو وش رحیمیان بازی می کنند.

مجید عباسی تهیه کننده، بهروز دین یاریان مجری طرح و سرمایه گذار، مهرشاد کارخانی، مجید رحیمیان و حمید غلامی نویسندگان فیلمنامه، علی اظهری مدیر فیلمبرداری، سارا آهنی تدوین، محمدرضادلپاک و حسین مهدوی طراحی و ترکیب صدا، ستار اورکی موسیقی، ابرهیم شاکری دستیار اول فیلمبردار، امیر توکلی و نیما مدبر دستیار اول کارگردان، علی غیاثوند دستیار دوم کارگردان، پرنیا کاظمی پور برنامه ریز، حنا شفیعی مهریار عکس، امیر شاهوردی صدابردار، فریور معیری طراح گریم، عسل هاشمی سراج طراح صحنه و لباس، رضا دهقان مدیر تدارکات، عباس شوقی طراح جلوه‌های ویژه، سعید سیاوشی و رامبد دین یاریان جانشین تولید و امیر عابدی مدیر تبلیغات از عوامل تولید فیلم سینمایی «دو لکه ابر» هستند.