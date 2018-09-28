ارائه عملکرد یکساله کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خلیل‌آبادی نماینده شورای شهر تهران گفت: روز جهانی گردشگری فرصت مغتنمی است که با بررسی و ارائه عملکرد یکساله کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به تقویت نقاط قوت، رفع نقاط ضعف و تدوین برنامه‌ای جدی‌تر به منظور بهبود وضعیت گردشگری پایتخت پرداخته شود. از این رو چکیده‌ای از عملکرد و فعالیت‌های یکساله کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورا را به اطلاع اهالی رسانه و شهروندان می‌رسانیم.

وی ادامه داد: از نجات موزه فرش ایران تا به نتیجه رسیدن ساخت موزه ایران درودی و احیاء حیات شبانه شهری اقدامات مختلفی صورت گرفت از جمله تذکرهایی که بی جواب ماند، ‌ تذکری که منجر به حاشیه شد همچنین جلوگیری از تخریب خانه نیما یوشیج و ارائه لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز واگذاری حق بهره برداری دو قطعه زمین برای ساخت موزه ایران درودی اقدامات این کمیسیون بود.

او با بیان اینکه وعده مترو برای بازگرداندن آب چشمه علی به سرانجام نرسید، خاطرنشان کرد: این کمیته از برگزاری جمعه بازار فانتزی در کاخ نیاوران انتقاد کرده و رایزنی با شهرداری تهران به منظور انتقال کارخانه آجر نسوز امین آباد نیز صورت گرفت.

خلیل‌آبادی به طرح های بررسی شده در کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد و گفت: سنجش عملکرد ستاد گردشگری به ویژه در ایام نوروز و حیات شبانه تهران، مهمترین دستاورد کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش بوده است.