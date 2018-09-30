به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الغرافه قطر شرایط خوبی در لیگ ستارگان ندارد و باوجود بازیکنانی از جمله وسلی اسنایدر، مهدی طارمی و ولادیمیر فایس نتوانسته است انتظارات را برآورده کند.

عادل خمیس بازیکن سابق تیم فوتبال الغرافه امروز در گفتگویی با روزنامه «الوطن» قطر به شدت از بازیکنان خارجی الغرافه انتقاد کرد و ریشه مشکلات این تیم را بازیکنان خارجی دانست.

خمیس گفت: بازیکنان خارجی به تیم در این فصل خدمت نکرده اند. اسنایدر بازیکن بسیار بزرگی است ولی سن و سالش گویای همه چیز است. او در حال حاضر مصدوم است و نمی تواند به تیم خدمت کند.

وی درباره دیگر بازیکنان خارجی الغرافه ادامه داد: مهدی طارمی یک بازیکن کاملا عادی است و در قطر بهتر از طارمی بازیکن زیاد داریم. او یک بازیکن بدون خطر در محوطه جریمه است. شما به کارنامه او نگاه کنید که تاکنون چند گل در لیگ به ثمر رسانده است؟ شما با ملاحظه این کارنامه خواهید دید که طارمی گل هایی که بتواند او را به یک مهاجم حرفه ای در سطح اول تبدیل کند، به ثمر نرسانده است.