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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

امام جمعه بوشهر:

آتش‌نشانی مایه امید و آسایش مردم است

آتش‌نشانی مایه امید و آسایش مردم است

بوشهر - نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر گفت: آتش نشانی مایه امید و آسایش مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر بامداد روز یکشنبه به مناسبت روز آتش‌نشان از چهار ایستگاه آتش نشانی شهر بوشهر بازدید کردند.

در این بازدیدها آیت الله صفایی بوشهری از تجهیزات این ایستگاه‌ها بازدید کرد و از نزدیک به سخنان، مشکلات و کمبودهای پرسنل آتش نشانی گوش فرا دادند.

در این بازدیدهای شبانه که تا ساعت دو و نیم بامداد به طول انجامید، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اعطای هدیه نقدی و شاخه گل از زحمات پرسنل خدوم آتش نشانی و خانواده های آنها تقدیر و تشکر به عمل آورده و بیان داشتند آتش نشانی مایه امید، آسایش و نجات مردم است. 

کد مطلب 4416521

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