به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار جمعی از مسئولان و دستاندرکاران حج، فرمان خداوند متعال برای تجمع مسلمانان در یک زمان و مکان خاص برای انجام فریضه حج را حامل جنبهها و پیامهای سیاسی مهمی همچون «لزوم ارتباط و همافزایی مسلمانان» و «نشان دادن اقتدار امت اسلامی» دانستند و خاطرنشان کردند: علاوه بر جنبه معنوی حج که بسیار مهم است، باید این حقایق و اهداف اسلامی نیز برجسته و برای آنها برنامهریزی و اقدام شود.
حضرت آیت الله خامنهای «ارتباط با آحاد امت اسلامی در حج»، «رساندن پیام انقلاب اسلامی به زائران و زدون شبهات و ابهامات آنها»، «زمینهسازی برای ایجاد یا تقویت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای اسلامی» و «همزیستی برادرانه با فرقههای اسلامی» را از جمله پیامهای سیاسی و لازم برای جهان اسلام در ایام حج خواندند و تأکید کردند: حج باید برای جمهوری اسلامی آبروآفرینی کند، بنابراین نباید جنبههای سیاسی حج فراموش شود و حج ابراهیمی یعنی حجِ پس از انقلاب اسلامی با حجِ قبل از آن و حجِ کشورهایی که بویی از مبانی اسلام و انقلاب اسلامی نبردهاند، متفاوت است.
ایشان با اشاره به مانعتراشیهای دولت سعودی در برگزاری مراسم دعای کمیل افزودند: باید با تلاش و ابتکار از این موانع و خسارتها عبور کرد.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین از تخریب گسترده آثار اسلامی مانند آثار منسوب به پیغمبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، خلفا و مجاهدان صدر اسلام به بهانه توسعه حج بشدت انتقاد کردند و گفتند: در حالی که کشورهای مختلف از آثار تاریخی خود با دقت محافظت و حتی گاهی برای پُر بار نشان دادن تاریخ و گذشتهشان، آثاری را جعل میکنند، تاکنون آثار اسلامی زیادی در مکه و مدینه تخریب شده است.
ایشان سازمان حج و زیارت و دستگاههای ذیربط را به انجام کار و ابتکار و تماس با مسئولان حج در دیگر کشورهای اسلامی برای جلوگیری از تخریب بقایای آثار اسلامی موظف کردند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین مسئولان حج را به استفاده از ابزارهای نو بویژه فضای مجازی برای ارتباط با زائران دیگر کشورها در ایام حج و نیز همافزایی و همکاریِ بیش از پیش با یکدیگر، توصیه و از زحمات یکایک دستاندرکاران حج امسال تشکر کردند.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین قاضیعسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته در بخشهای فرهنگی و اجرایی حج بیان کردند.
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