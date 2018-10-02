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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۸:۲۰

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه خبر داد

ادامه روند کاهش قیمت طلا و سکه در بازار

ادامه روند کاهش قیمت طلا و سکه در بازار

کرمانشاه_رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود طی روزهای آینده باز هم قیمت طلا و سکه کاهش پیدا کند.

مجتبی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای اخیر با توجه به اینکه قیمت دلار اندکی کاهش یافت شاهد افت قیمت طلا در بازار بودیم.

وی افزود: این کاهش قیمت طلا طی روزهای اخیر به گونه ای بوده که به ازای هر مثقال 2میلیون ریال قیمت دلار و سکه کاهش یافت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه بیان کرد: این کاهش قیمت طلا به دلیل کاهش قیمت دلار بوده و قرارگیری در ماه محرم تاثیری بر روی آن نگذاشت چنانکه در روزهای نخست محرم نیز شاهد افزایش قیمت طلا بودیم.

وی با بیان اینکه درروزهای افزایش قیمت طلا مردم بیشتر به سمت خرید سکه و طلا آب شده گرایش داشتند بیان کرد: این روزها علاوه بر اینکه طلای نو خریداری نمی کنند،سکه و طلای آب شده و دلار هم نمی خرند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه گفت: این روزها صرافی ها خلوت شده و مردم کمتر به بازار سکه و طلا هجوم می آورند.

کد مطلب 4418248

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
      0 1
      پاسخ
      سکه خیلی افت میکنه بطوریکه در ابان ماه میشه دو میلیون --من هرچی داشتم فروختم

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