ادامه روند کاهش قیمت طلا و سکه در بازار

مجتبی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای اخیر با توجه به اینکه قیمت دلار اندکی کاهش یافت شاهد افت قیمت طلا در بازار بودیم.

وی افزود: این کاهش قیمت طلا طی روزهای اخیر به گونه ای بوده که به ازای هر مثقال 2میلیون ریال قیمت دلار و سکه کاهش یافت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه بیان کرد: این کاهش قیمت طلا به دلیل کاهش قیمت دلار بوده و قرارگیری در ماه محرم تاثیری بر روی آن نگذاشت چنانکه در روزهای نخست محرم نیز شاهد افزایش قیمت طلا بودیم.

وی با بیان اینکه درروزهای افزایش قیمت طلا مردم بیشتر به سمت خرید سکه و طلا آب شده گرایش داشتند بیان کرد: این روزها علاوه بر اینکه طلای نو خریداری نمی کنند،سکه و طلای آب شده و دلار هم نمی خرند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه گفت: این روزها صرافی ها خلوت شده و مردم کمتر به بازار سکه و طلا هجوم می آورند.