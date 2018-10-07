رفع تصرف ۶۰هکتار از زمین های ملی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی، خلیل آقاجان لو افزود: نزدیک به ۶۰ هکتار از زمین‌های ملی استان باهمت و نظارت یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، در سال جاری رفع تصرف‌شده است.

وی بابیان اینکه این رفع تصرف‌ها با ۳۰ عملیات یگان حفاظت انجام‌شده است گفت: طی سال گذشته نیز با نظارت و تلاش یگان حفاظت منابع طبیعی استان، حدود ۳۱۶ هکتار از زمین‌های منابع طبیعی رفع تصرف‌شده بود.

آقاجان لو افزود: درمجموع ارزش ریالی زمین‌های ملی رفع تصرف‌شده امسال قریب ۲۱ میلیارد ریال است و امسال با تلاش یگان حفاظت وگزارش‌های مردمی، نزدیک به ۸۰ خودروی در حال تخریب منابع طبیعی این استان نیز توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان تأکید کرد: کل زمین‌های مرتعی، کشاورزی و زراعی استان زنجان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار شامل مراتع و جنگل‌ها است.