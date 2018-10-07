نگاه متسابقین مسابقات قرآنی رقابتی نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیافتی؛ رتبه نخست رشته دعاخوانی گروه آوا و نغمات از یزد را در مسابقات سراسری قرآن کسب کرد.



وی فعالیت خود را در زمینه دعاخوانی از دوران ابتدایی با قرائت قرآن کریم شروع کرد و در مسابقات شکوفه ها 2 مرتبه به مسابقات کشوری راه پیدا کرده است؛ ضیافتی در سومین تجربه مسابقات کشوری خود در چهل و یکمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت کرد که موفق به کسب رتبه برتر در رشته دعاخوانی گروه آوا و نغمات این مسابقات شد.



وی درباره تغییر و تحولات ایجاد شده در زمینه آئین‌نامه مسابقات سراسری امسال گفت: با تحولات ایجاد شده در خصوص آئین‌نامه مسابقات، شرایط خوبی برای متسابقین ایجاد شده و آنها از همان ابتدا می‌توانند فضای معنوی را برای مسابقه مهیا کند.



رتبه نخست رشته دعا خوانی شد که کارمند اداره آموزش و پرورش است و در خانواده‌ای مذهبی در شهر یزد متولد شده و دارای دو فرزند به نام های زینب و حسین است، معتقد است روح قرآن در زندگی افراد تاثیر به‌سزایی دارد و در خانه‌ای که نوای قرآن طنین‌انداز شود، معنویات حکم فرما است.



ضیافتی درباره شرکت در مسابقات گفت: باید نیتی قربه الی الله داشته باشیم و نگاه شرکت‌کننده به مسابقات نگاهی صرفا رقابتی نباشد.



وی در خصوص نکات فنی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خاطرنشان کرد: آئین‌نامه داوری به‌صورت کامل و جامع وجود ندارد.